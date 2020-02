Harley-Davidson und Hero Inder sind offen für eine Partnerschaft

Die Hero MotoCorp hat in Europa keinen Namen wie Donnerhall, aber Hero ist der größte Zweiradhersteller Indiens, und das will schon etwas heißen. Gegenüber der Times of India hat jetzt Pawan Munjal, Hero-Vorsitzender, erklärt, man wäre offen für eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Motorrad-Hersteller Harley-Davidson, wenn dieser eine solche wünsche. Bislang gäbe es aber noch keine Avancen der Amerikaner.

Harley hat bereits China-Partner

Harley-Davidson selbst hatte 2018 bereits angekündigt neue Modelle in den Hubraumklassen 250 bis 500 cm³ bringen zu wollen, die vorrangig auf asiatischen Märkten und explizit auch in Indien angeboten werden sollen. Zur Produktion und Entwicklung der neuen Modelle wolle man noch einen lokalen Partner suchen. Bereits 2019 ist Harley-Davidson mit dem chinesischen Zweiradhersteller Qianjiang, dem Mutterkonzern von Benelli, eine Partnerschaft eingegangen. Das erste Modell dieser Kooperation wird im Juni 2020 präsentiert. bei der neuen kleinen Harley für Asien handelt es sich um eine leicht modifizierte Benelli 302S.

Dass sich große Motorradhersteller einen lokalen Partner in Indien oder China suchen, ist nicht ungewöhnlich und auch nicht neu. Erst vor wenigen Tagen hat Triumph seine Zusammenarbeit mit Bajaj verkündet. Auch KTM und Bajaj arbeiten schon intensiv zusammen. In China sind die Österreicher mit CF Moto verbandelt. BMW hat in Indien mit TVS einen lokalen Partner gefunden, MV Agusta plant in China mit Loncin Zweiräder zu entwickeln und zu fertigen.