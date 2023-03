Harley-Davidson X 350 RA für Fahrschulen 350er-Harley aus China kommt am 10. März 2023

Die schnell wachsenden Märkte in Asien locken und versprechen hohe Absatzzahlen, Umsätze und Gewinne. Mit Big Twins um die 1.800 Kubik ab 20.000 Euro ist dort für Harley-Davidson wenig zu gewinnen. Seit 2019 tauchen immer neue Bruchstücke zu neuen Harley-Davidson-Modellen unterhalb 500 Kubik für diese Märkte auf. Sie sollen von Qianjiang in China produziert werden, der Konzernmutter von QJ Motor und Benelli. Deswegen wurde zwischen Harley und Qianjiang Ende Dezember 2021 Joint Venture gegründet: Zhejiang Jisheng Motor Vehicle Co., Ltd.. Erstes Modell wird die X 350 RA werden, die in den USA die Street 500 als Schulkrad der Harley-eigenen Fahrschulen ersetzen wird.

Harley-Davidson X 350

Nach neuesten Informationen und Bildern ist unter anderem eine 350er-Harley geplant, die X 350. Zuvor waren andere Modellbezeichnungen im Gespräch, etwa 338 R oder 353 R. Doch auf dem neuesten Bild ist eindeutig der Schriftzug X 350 zu lesen. Um eine komplette Neuentwicklung handelt es sich dabei nicht. Unterhalb der Tank-Sitzbank-Linie mit Harley-typischen Stilelementen scheint die X 350 eng mit der Benelli 302 S verwandt zu sein. Benelli gehört bereits seit 2005 zu Qianjiang. Die 302 S wird seit Einführung der Euro-5-Abgasnorm im Jahr 2021 nicht mehr als Neufahrzeug in Europa angeboten. In China gibt es die 302 S noch.

Reihenzweizylinder mit 353 Kubik

Im Prinzip ist der Antrieb bei QJ Motor und Benelli – und künftig Harley-Davidson – der gleiche: ein moderner, wassergekühlter Reihenzweizylindermotor. Bisher handelte es sich dabei stets um einen Gleichläufer mit gleichmäßigen Zündabständen. In der X 350 von Harley wird dieser Motor einen Hubraum von 353 Kubik haben und wohl 36 PS leisten.

Modellvariante X 350 RA

In den USA unterhält Harley-Davidson eigene Fahrschule und bisher wurde dort auf der Street 500 geschult. Die RA (Riding Academy) wird die Street mit kleinem V2 ersetzen, jedoch in der Version nicht in Nordamerika verkauft. Das bestätigte Harley-CEO Zeitz im Rahmen der Quartalszahlen (Q4 2022) Anfang 2023. Das erklärt die Homologationdaten in den USA, die die RA explizit als Modellvariante aufführen und zu den Darstellungen in amerikanischen Händlerunterlagen mit üppigen Stürzbügeln. Die Leistung wird hierfür wohl auf 23 PS gedrosselt.

Harley-Davidson So sieht die aktuelle Street 500 RA im Einsatz mit großen Sturzbügeln aus.

Stahlrohr-Chassis von QJ Motor und Benelli

Sowohl von Benelli als auch von der direkt angestammten Qianjiang-Motorradmarke QJ Motor gibt es Modelle mit weitgehend gleichem Stahlrohr-Chassis. Deren Erkennungsmerkmal ist die Hinterradschwinge mit zwei übereinander gelegten, gebogenen Stahlrohren und direkt angelenktem Federbein an der rechten Rahmenseite. Vorn kommt jeweils eine Upside-down-Telegabel mitsamt Doppelscheibenbremse zum Einsatz.

Frühere Modellbezeichnungen 338 R und 353 R

Ursprünglich war die Markteinführung der neuen, kleinen Harley für das Jahr 2020 geplant. Damals hieß das Modell noch 338 R oder 353 R. Die Präsentation in China war für Juni 2020 angekündigt. Doch dann wurde der Zeitplan von der Coronapandemie über den Haufen geworfen. Im Herbst 2020 tauchten neue Bilder zur Designpatent-Anmeldung sowie ein erstes Bild des fertigen Motorrads auf. Die zeigten das Zweizylinder-Bike in der Version von Qianjiang, die bis auf wenige Details der Harley-Variante entspricht. Wer die Bilder ganz genau untersucht, entdeckt bei den Patentbildern sogar auf dem linken Motorgehäusedeckel den eingeprägten Schriftzug "Harley-Davidson Motor Company". Harley-Davidson hatte bereits eigene Zeichnungen veröffentlicht, die andeuteten, wie die 350er aussehen wird.

Harley-Davidson Frühe Zeichnung der 350er von Harley-Davidson. Aus dem Jahr 2019 oder 2020.

Harley-Davidson X 350 wohl ab 2023

Als weiterer Hinweis auf einen baldigen Marktstart sind in den USA erste Zulassungsdokumente beim US-Verkehrsministerium hinterlegt worden. Die Entschlüsselung der hinterlegten VIN-Codes deutet genau auf die erwartete kleine Harley, die wohl in zwei Versionen mit und ohne ABS kommen wird. 2023 kommt die Harley-Davidson X 350 wohl in erster Linie für und nach Asien. Ob sie nach Europa und nach Deutschland kommt, ist unklar und unwahrscheinlich. Das gilt übrigens ebenso für die Harley-Davidson X 500.

Fazit

Harley-Davidson kooperiert mit Qianjiang in China. Dafür eigens ein Joint Venture gegründet: Zhejiang Jisheng Motor Vehicle Co., Ltd. Dort soll die neue Harley-Davidson X 350 – ebenso die X 500 – ab 2023 produziert und in erster Linie in Asien angeboten werden. Ob die kleinen Harleys mit Reihenzweizylindermotoren nach Europa und nach Deutschland kommen, ist unklar und unwahrscheinlich. Die Modellversion RA wird in den USA in den Harley-eigenen Fahrschulen, den Riding Academys eingesetzt und nicht in den Verkauf kommen.