Honda CB 350 für die Welt Gespräche über Export aus Indien laufen

Ende 2020 und Anfang 2021 hat Honda in Indien seine neuen CB 350-Modelle vorgestellt. Die Honda H'ness CB 350 vertritt dabei die Linie klassischer Retro-Bikes, die Honda CB 350 RS nutzt die gleiche Technik, kommt aber etwas sportlicher gezeichnet daher.

Beide Modelle sind eigentlich für den indischen Subkontinent konzipiert und sollen auf dem Boommarkt den Erfolgsmodellen von Royal Enfield entgegentreten. Mit bereits über 10.000 verkauften Einheiten seit dem Marktstart Anfang Oktober ist die H'ness in Indien auch schon sehr erfolgreich unterwegs. Beide Maschinen fanden nach ihrer Vorstellung aber auch international große Beachtung und viel Zustimmung vom Publikum. Jetzt scheint Honda Indien darüber nachzudenken, die Modelle auch auf andere Märkte zu exportieren.

Honda

Entscheidung liegt in Japan

Indische Medien berichten mit Bezug auf Yadvinder Singh Guleria, Verkaufs- und Marketing-Boss von HMSI (Honda Motorcycle and Scooter India), dass die Honda Indien-Depandance bereits mit dem Stammhaus in Japan über Exportpläne verhandelt. Im Vorfeld habe man von verschiedenen Honda-Vertriebsorganisationen weltweit Anfragen zu den neuen Modellen erhalten.

Die CB 350-Modelle seien für den Weltmarkt konzipiert heißt es. Zudem erfüllen sie beispielsweise bereits die strengen Euro 5-Grenzwerte, wie sie in Europa Gültigkeit haben. Yadvinder Singh Guleria freut sich über den internationalen Zuspruch für ein in Indien konzipiertes Motorrad und hofft, damit bald weitere Märkte bedienen zu können. Jetzt läge es nur noch an der Zustimmung aus Japan. Sobald das Go aus dem Mutterhaus käme, könnte der Export starten.

Fazit

Die Honda CB 350-Modelle aus Indien haben auch uns begeistert. Vielleicht führen internationale Begehrlichkeiten ja dazu, dass Honda die beiden 350er auch auf anderen Weltmärkten anbieten wird. Bitte bringt sie auch nach Europa!