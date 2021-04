Honda Elektrofahrplan Erste Elektro-125er bis 2024

Der japanische Industriegigant Honda will sich bis zum Jahr 2050 komplett klimaneutral aufstellen was Produktion und auch Produkte angeht. Die Motorradsparte bleibt dabei nicht außen vor.

Japan hat angekündigt ab dem Jahr 2035 den Verkauf von mit Verbrennern betriebenen Autos zu verbieten. Der Auto- und Motorradhersteller Honda hat jetzt darauf reagiert und einen entsprechenden Abkehr-Fahrplan vom Verbrenner bekanntgegeben.

Honda wird den Verkauf von Benzinautos, einschließlich Hybriden, weltweit bis 2040 einstellen. Da Honda aber auch ein großer Player im Motorradmarkt ist, hat die neue Strategie auch hier Konsequenzen. Als klare Ziele für den Motorradsektor haben die Japaner jetzt ausgegeben Benzinermotoren noch sparsamer zu machen und den Einsatz von Biokraftstoffen zu verstärken. Beim Thema Elektromotorrad kündigt Honda an, hier weltweit die Spitzenposition übernehmen zu wollen.

Batteriewechselsystem als Schlüssel

Honda

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Elektrifizierung von Motorradprodukten liegt nach Ansicht von Honda darin, die immer noch teure Batterie getrennt vom Motorrad zu betrachten. Hier liegt der Schlüssel für die Japaner in einem Batteriewechselsystem mit standardisierten Batteriemodulen. An entsprechenden Normen arbeitet Honda bereits mit zahlreichen Wettbewerbern in Europa und Japan.

Diese Batteriemodule sollen dann in verschiedenste Anwendungen vom Rasenmäher bis hin zu Motorrädern zur Anwendung kommen. In Indien laufen dazu bereits entsprechende Pilotprojekte.

Honda

Der konkrete Produktfahrplan von Honda sieht hier bis 2024 verschiedene zwei- und dreirädrige Elektroroller sowie drei Elektro-Bikes im Segment bis 125 cm³ vor. Ein Patent einer entsprechenden Maschine hat sich Honda bereits schützen lassen. Von leistungsstärkeren Motorrädern spricht Honda noch nicht. Aber das erste echte Elektromotorrad dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Fazit

Honda bekennt sich zur Abkehr vom Verbrenner. Ab 2040 ist bei den Honda-Autos Schluss mit dieser Antriebstechnik. Auch die Motorradsparte wird sich auf entsprechende Änderungen einstellen müssen. Einen ersten Fahrplan hat Honda jetzt bekannt gegeben.