Kawasaki-Patent zur Kurvenerkennung Proaktiv statt reaktiv

Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Wheelie Control – in Sachen Assistenzsysteme für Motorradfahrer hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Kawasakis Patentzeichnungen zeigen, dass die Japaner noch einige Schritte weiterdenken, um die bereits vorhandenen Systeme nicht nur reaktiv zu nutzen, sondern proaktiv einsetzen zu können. Das heißt, das Motorrad soll im Idealfall nicht erst dann helfend eingreifen, wenn beispielsweise der Reifen in der Kurve schon rutscht, sondern sein Setup vorher optimal anpassen, damit es erst gar nicht zu einer Fahrsituation kommt, in der das System eingreifen müsste. So die Idee.

Kamera, Lasersensoren, Navi und Lastsensoren

Für die Realisierung stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Die wichtigsten neuen Elemente hierfür sind eine Kamera, Lasersensoren, ein eingebautes Satellitennavigationssystem sowie eine Reihe von Lastsensoren im Sitz und in den Fußrasten. Die neuen Einrichtungen könnten mit bereits vorhandenen Sensoren zusammenarbeiten, die Information über Drosselklappenstellung, Geschwindigkeit, Neigungswinkel und Bremskraft liefern. Mit den Daten würde dann ein Bordcomputer gespeist, der für das passende Setup für die nächste Fahrsituation, die nächste Kurve sorgen könnte.

Kawasaki Unzählige Daten von den verschiedensten Stellen und Sensoren werden erfasst.

Kamera und Lasersensor sitzen hinter einem transparenten Element am vorderen Teil des Bikes, der Nase. Der Laser misst den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen, während die Kamera an ein Bilderkennungssystem angeschlossen ist, um Fahrbahnmarkierungen zu überwachen und die nächsten Kurven zu erkennen. Diese Informationen werden mit den Karten auf dem Navigationssystem abgeglichen, um herausfinden, wie die nächste Kurve beschaffen ist, wie sie verläuft, wie eng sie ist – noch bevor der Fahrer die Kurve anbremst.

Haltungssensoren und Blinkersensor

Sensoren im Sitz und in den Fußrasten bilden eine Einheit, die in der Patentbeschreibung als "rider posture sensor" beschrieben wird, also zu Deutsch "Haltungssensoren für den Fahrer". Die Daten dieser Sensoren sollen ebenfalls zur Aufschlüsselung beitragen, welche Fahrsituation kurz bevorsteht. Wenn der Fahrer sein Körpergewicht vor Kurven verlagert, ist diese Bewegung ein weiterer Hinweis für den Bordcomputer auf das, was als nächstes passieren wird. Betätigt der Fahrer den Blinker, nimmt das System dies ebenfalls zur Kenntnis. Voraussetzung ist in dem Fall natürlich, dass wir unser Körpergewicht vor einer Kurve verlagern und dass wir vor dem Abbiegen blinken.

Kawasaki Kawasaki möchte bestehende ABS- und Traktionskontrollsysteme mit Last-, Blinker- und Positionssensoren so ergänzen, dass Fahrsituationen schon vorher erkannt werden.

Die gesammelten Daten von allen möglichen Sensoren und Messinstrumenten werden zuerst an unterschiedlichen Stellen verarbeitet, um dann zentral vom Bordcomputer abgeglichen zu werden. Der entscheidet dann, welche Anpassungen folgen und gibt das an Drosselklappen, Zündung, Einspritzung, ABS, etc. weiter.

Modi für fahrerisches Können

Die Berechnungen berücksichtigen auch, welches fahrerische Können der Pilot für sich im Bordcomputer hinterlegt hat: Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschrittener.

Kawasaki Kamera- und Lasersensoren kümmern sich um Bilderkennung und Entfernungsmessung und speisen damit den Bordcomputer.

Für den ein oder anderen hört sich das alles womöglich zum Davonlaufen, beziehungsweise zum Davonfahren an. Die Entwickler hoffen allerdings, dass der Fahrer davon gar nichts mitbekommt. Im Optimalfall befindet sich sein Motorrad einfach immer im richtigen Modus – mit ABS- und Traktionskontrollsystemen, die so subtil regeln, dass sie kaum bemerkt werden.