Royal Enfield glaubt weiter an KSR

Wie genau es Ende September 2023 um die KSR Group steht, ist nicht bekannt. Der wohl größte Handelspartner, Royal Enfield, zeigte auf Nachfrage von MOTORRAD verhaltenen Optimismus. Head of International Business für Europa Arun Gopal sagte gegenüber MOTORRAD:



"Wir bei Royal Enfield konzentrieren uns weiterhin auf die Entwicklung unseres Geschäfts in Europa, und die DACH-Region ist für uns von strategischer Bedeutung. Die Beziehung von Royal Enfield zur KSR-Gruppe reicht viele Jahre zurück. Wir arbeiten derzeit eng mit dem KSR-Management zusammen, um es während des Umstrukturierungsprozesses angemessen zu unterstützen. Es gibt einen ausreichenden Bestand an Motorrädern und Ersatzteilen im KSR-Lager und bei den Händlern, und wir sind sicher, dass wir in der Lage sein werden, die Nachfrage nach unseren beliebten Modellen zu befriedigen. Wir werden allen unseren bestehenden und neuen Kunden über unser breites Händlernetz in der Region einen zugänglichen Service und eine reibungslose Garantieabwicklung bieten. Royal Enfield wird weiterhin in die DACH-Region investieren, um unseren Kunden das bestmögliche Markenerlebnis zu bieten."