Kumpan an indischen Investor verkauft Elektroroller-Hersteller im Insolvenzverfahren

2020 brannte die Produktionshalle komplett ab, ein Jahr später folgte die Flut an der Ahr, danach Lieferengpässe sowie steigende Energiekosten. Und schließlich noch eine weggebrochene Finanzierung – letztendlich musste der Elektroroller-Produzent e-bility GmbH mit Sitz in Remagen am 10. Februar 2023 Insolvenz anmelden.

Investor Lohia e-mobility GmbH übernimmt

Löhne und Gehälter der insgesamt 75 Mitarbeiter waren bis Ende März 2023 über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert, hieß es in einer Pressemitteilung von Lieser Rechtsanwälte. Demzufolge waren der zuständige Insolvenzverwalter und sein Team in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, einen Geldgeber zu finden, der 5 Millionen investieren wolle. Am 4. April meldete die Rechtsanwaltskanzlei dann, dass ein Käufer gefunden sei: Neuer Inhaber des Elektroroller-Herstellers ist die Lohia e-mobility GmbH, die zur indischen Lohia Group gehört. Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Kanzlei Lieser:

"Trotz gelungener Sanierung war es unvermeidbar, sich von einem Teil der Mitarbeiter zu trennen. Beim Insolvenzantrag zählte das Start-up etwa 75 Beschäftigte. Nun bleibt der Standort der e-bility in Remagen erhalten und der Geschäftsbetrieb wird mit einem Kernteam unter der Leitung eines neuen Geschäftsführers fortgeführt. "Ich freue mich, gemeinsam mit unserem innovativen und motivierten Team von e-bility das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln.", sagt Gaurav Lohia, der mit der Übernahme von e-bility auch die Geschäftsführung übernommen hat."

Kumpan-Roller überzeugt MOTORRAD im Test

Kumpan Electric baut seit gut zehn Jahren Elektroroller im Retro-Stil. Lange begnügten sich die Kumpan-Modelle mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Das änderte sich 2020 mit den Modellen 54 Impulse und 54 Ignite. Sie laufen 70 respektive 100 km/h schnell. Den Kumpan 54i:gnite testeten wir kürzlich sogar selbst. Das Fazit: "Der Kumpan 54i:gnite überzeugte uns im Test. Er ist durchdacht und praktisch, leicht und handlich, mit ausreichend hoher Reichweite für die meisten Pendler sowie günstig im Unterhalt."

Kumpan vs. Piaggio

Die drei Brüder Patrik, Philipp und Daniel Tykesson gründeten das Unternehmen 2010. Schlagzeilen machte Kumpan vor allem durch den Patentrechtsstreit mit Vespa beziehungsweise Piaggio, der zugunsten von Kumpan ausging.

Interessant: 1980 brachte die Familie des indischen Investors die Vespa nach Indien. Sie produzierte unter dem Label LML (Lohia Machinery Limited) Vespa-Lizenznachbauten für den indischen Markt. Da in indischen Städten die Abgasregelungen immer strenger werden und bereits Verbrennerverbote für manch Fahrzeugkategorien gelten, scheint ein Elektroroller mit europäischem Design also besonders zur Lohia Group zu passen.

Über die Lohia Group

Die Lohia Gruppe mit ihrem Flaggschiff Lohia Corp Limited ist ein globales Unternehmen mit Produktionsstätten in Indien und den USA und Niederlassungen in 8 Ländern. Es ist der weltweit größte Hersteller von Polyolefin-Raffia-Maschinen. Die Lohia Gruppe ist in den Bereichen Maschinenbau, Textil, Automobilkomponenten und Immobilien tätig. Sie wird derzeit von der 3. und 4. Generation der Familie geführt. Die Lohia-Familie hat auch eine Historie mit Zweirädern und brachte in den 1980er Jahren die Vespa nach Indien.

Fazit

Vor allem die 125er-Roller erfahren weiterhin ein Wachstum. Und die Nachfrage nach Elektrorollern in dieser Klasse wird auch nicht so schnell nachlassen. Mit den Modellen 54 Impulse und 54 Ignite hat Kumpan da etwas zu bieten. Und der weiterhin angesagte Retro-Look ist ein weiteres Argument für alle Kumpan-Roller – künftig, so wie es aussieht, auch für den indischen Markt.