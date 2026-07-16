Livestream zur Podiumsdiskussion: Wie sicher ist Motorradfahren – heute und in Zukunft?

Livestream: Podiumsdiskussion "Motorradfahren und Sicherheit" Am 21. Juli 2026 richtet sich der Blick am Nürburgring auf eine der wichtigsten Fragen, was das Motorradfahren betrifft: Wie sicher ist Motorradfahren aktuell – und wie lässt sich die Sicherheit nachhaltig verbessern?

Im Mittelpunkt steht der Austausch: Was funktioniert bereits gut, was braucht es als Nächstes – bei Technik, Infrastruktur und Fahrkompetenz?

Wann? 21.07.2026, 20.30 bis 21.00 Uhr (max. 45 Minuten)

21.07.2026, 20.30 bis 21.00 Uhr (max. 45 Minuten) Wo? Kongress Hotel Nürburgring Hier geht es zum Livestream (nur am 21.07.2026, 20.30 bis 21.00 Uhr)

Diese Gäste diskutieren mit MOTORRAD Moderiert wird die Runde von Fabian Dresler, dem Chefredakteur von MOTORRAD und motorradonline.de. Mit am Tisch sitzen:

Uwe Seitz (IVM)

Stefan Gerwens (ADAC)

Christoph Wolf (KTM)

Wolfgang Terfloth (Bridgestone) Themen: Von Fahrassistenten bis Fahrschule Die Diskussion spannt den Bogen von der Bestandsaufnahme bis zum Blick nach vorn – mit klaren Schwerpunkten:

Wie sicher ist Motorradfahren heute – und was hilft sofort?Welche Maßnahmen bringen kurzfristig mehr Sicherheit? Und wo liegen die größten Hebel: Verhalten, Training, Technik oder Umfeld? KTM: Wie sieht die nächste Generation der Assistenzsysteme aus?ABS und Traktionskontrolle sind gesetzt – doch wie geht es darüber hinaus weiter? Welche Funktionen könnten in Zukunft Motorradfahrer noch besser unterstützen? Bridgestone: Reifenentwicklung – mehr Grip, mehr Sicherheit?Reifen gelten als Schlüssel zum Sicherheitsgefühl. Was hat sich in den letzten Jahren bei Konstruktion, Mischungen und Performance getan – und welche Entwicklungen sind als Nächstes zu erwarten? IVM: Reform der Fahrschule – Chance oder Risiko für die Sicherheit?Sicheres Motorradfahren beginnt in der Ausbildung. Welche Auswirkungen könnte eine Reform haben, und welche Inhalte wären aus Sicht der Praxis besonders wichtig? ADAC: Trainingspflicht, Infrastruktur, MaßnahmenpaketWie sinnvoll wären verpflichtende regelmäßige Trainings? Welche weiteren Schritte hält der ADAC für wirksam – etwa Unterfahrschutz an Leitplanken oder Markierungen in Kurven zur besseren Linienwahl? Hier geht es zum Livestream (nur am 21.07.2026, 20.30 bis 21.00 Uhr)