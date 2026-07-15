Yamaha Cygnus X Sondermodell: Kultroller im R1M-Trimm

Manche Roller sind reine Zweckfahrzeuge – andere haben sich über Jahre eine eigene Fangemeinde erarbeitet. Der Yamaha Cygnus X gehört genau in diese zweite Kategorie: In Japan und Taiwan gilt er seit Langem als sportlich abgestimmter 125er mit eigenem Charakter, agilerem Handling und großer Tuning-Szene.

In Japan bringt Yamaha eine Cygnus X Special Edition an den Start, die sich optisch klar an der YZF-R1M orientiert – also an Yamahas Superbike-Speerspitze.

Special Edition in R1M-Optik Yamaha erfindet den Roller für das Sondermodell technisch nicht neu, der Reiz liegt natürlich in der Inszenierung: Die Special Edition kommt mit einer matten Titan-Anmutung und kombiniert sie mit Akzenten im Carbon-Look, dazu kommen exklusive Grafiken und Badges sowie eine samtig anmutende Sitzbank.

Für zusätzlichen Show-Effekt sorgen Details, die man für gewöhnlich eher an sportlichen Motorrädern sieht: goldfarbene Bremssättel vorn und hinten sowie ein auffällig gelbes Federbein.

Cygnus X vs. NMax: gleiche Hubraumklasse, anderer Charakter Oft wird der Yamaha Cygnus X schnell in einen Topf mit dem NMax geworfen – beide sind 125er-Roller von Yamaha. In der Ausrichtung unterscheiden sich die beiden 125er-Roller aber: Der NMax zielt stärker auf Komfort im Alltag – er ist größer und praxisorientierter –, während der Cygnus X traditionell kleiner, leichter und agiler ist und genau deshalb bei Fans als sportlicher gilt.

Gerade deshalb funktioniert der Superbike-Transfer hier auch: Beim Cygnus X wirkt der R1M-Look weniger wie ein Kostüm, sondern wie eine zugespitzte Version der sportlichen Grundidee, die das Modell ohnehin seit Jahren begleitet.

Nur 5 Roller mit maximaler Leistung für A1 und B196

Limitierte Auflage: 800 Stück, Verkaufsstart am 25. August (Japan) Die Cygnus X Special Edition kommt in Japan am 25. August 2026 in den Handel, die Produktion ist auf 800 Exemplare limitiert.

Motor bleibt Serie: 125 cm³, CVT, rund 11,8 PS

Wer auf mehr Leistung hofft, wird allerdings nicht bedient: Technisch ändert Yamaha am Cygnus X nichts. Der Antrieb bleibt ein flüssigkeitsgekühlter 125er-Einzylinder mit CVT-Automatik, die Leistung liegt bei rund 11,8 PS. Hier geht es nicht um Performance-Zuwachs, sondern um Sammler- und Fanwert – als Hommage an ein Modell mit über die Jahre gewachsener Community.

Und in Deutschland?

In Deutschland hat Yamaha den Cygnus X generell nicht im Programm. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass ausgerechnet das limitierte Sondermodell offiziell auf unseren Markt kommt.

Aprilia RS 457 GP Replica

Yamaha Cygnus X Special Edition (R1M-Style) Markt: Japan

Limitierung: 800 Stück

Verkaufsstart: 25. August 2026

Motor: 125 cm³, 1-Zyl., flüssigkeitsgekühlt

Getriebe: CVT

Leistung: ca. 11,8 PS

Highlights: matte Titan-Optik, Carbon-Look, Sondergrafik/Badges, Sitzbank mit Wildlederoptik-Bezug, goldene Bremssättel, gelbes Federbein