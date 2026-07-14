V8 mit 8.127 Kubik in Serie: Boss Hoss Cruiser bekommt 600 PS

Im vergangenen Jahr erstaunte Boss Hoss mit seiner bloßen Existenz. Nach dem Aus in Europa war den wenigsten klar, dass es die Marke mit dem V8 als Motor immer noch gibt – und überraschend viele Modelle bietet. Darunter zahllose Trikes in verschiedenen Stilen und ein Bagger. Die News für 2026 ist: Der Cruiser bekommt einen neuen Motor. Und der hat es in sich.

8,2 Liter, 600 PS und 770 Nm für 71.000 Dollar Neu im Stahlrahmen des Boss Hoss Cruiser Bikes hängt der Big-Block-V8 mit 496 Cubicinch oder 8.127 Kubik. Wobei neu nicht ganz stimmt: Bis 2025 trieb dieser Motor das mittlerweile eingestellte Modell Super Sport Bike an. Und die war wiederum eine Classic Cruiser mit kürzerem Radstand und Einzelsitz.

Boss Hoss räumte für 2026 also etwas im Portfolio auf und bietet aktuell zwei Zweiräder. Die Cruiser und den Bagger. Und den größten Motor gibt es im Cruiser Bike, in dem er 600 PS leistet und 772 Nm erzeugt.

Halbautomatik mit 2 Gängen Der Rest des Cruiser-Bikes ist Boss Hoss vom alten Schlag. Es gibt nur 2 Gänge der Halbautomatik mit Rückwärtsgang, ein Drehmomentwandler ersetzt die Kupplung und in den Tank passen 32,17 Liter, die je nach Motor für eine Reichweite zwischen 250 und 400 Kilometer sorgen. Boss nennt Verbräuche zwischen 9,41 und 13,07 Liter je 100 Kilometer, was bei den Motoren und dem Gewicht des Bikes von 556 Kilo fahrfertig "im Rahmen bleibt". Mit dem Big Block im Angebot erhöht Boss Hoss die mögliche Motorzahl im Cruiser Bike von 3 auf 4, und keiner ist kleiner als 6,2 Liter.

Bis 10 Liter Hubraum sind bei Boss Hoss möglich

Der "kleine" Motor hat 6,2 Liter Neben dem Big Block mit 8,1 Liter Hubraum stehen 3 weitere V8 für das Cruiser Bike zur Wahl. Den kleinsten Motor könnten V8-Freunde aus zahlreichen Umbauten mit 4 Rädern kennen: den legendären LS3-Motor mit 6,2 Liter Hubraum 445 PS und 605 Nm.

Etwas größer und stärker, und unter Kennern noch etwas legendärer, ist der 383 Stroker-Motor. Im Grunde ein 350ci-Motor mit 5,7 Liter, der mit der Kurbelwelle des 400er-Small-Blocks auf 383 ci oder 6,3 Liter Hubraum kommt, mit 615 Nm und 430 PS bei deutlich niedrigeren Drehzahlen einen gänzlich anderen Charakter an den Tag legen dürfte als der LS3-Antrieb.

Darüber rangiert ein weiterer Small-Block aus den Regalen von GM: der 454er-V8 mit umgerechnet 7,4 Liter Hubraum, 563 PS und 741 Nm Drehmoment.

Unterschiede zwischen Small Block und Big BlockBleibt die Frage: Small Block oder Big Block? Im Grunde hat das nichts mit dem Hubraum zu tun, siehe 454er Small Block der Boss Hoss, den es mit exakt gleichem Zylindervolumen auch als Big Block gibt.

Den Unterschied machen die Kurbelgehäuse. Da gibt es eben große und kleine Bauweisen, je nach Fahrzeug, in das die Motoren eingebaut werden sollen. Ganz grob: Misst die Zylinderbohrung über 100 Millimeter, ist es meist ein Big Block, da dann noch genug Material zwischen den Bohrungen liegt.

Wobei es auch Big Blocks gibt, die weniger Hubraum haben als ein großer Small Block. Alles etwas unübersichtlich.

Unterm Strich: Um die Länge des Antriebs noch irgendwie im Zaum zu halten, setzt Boss Hoss eben in den meisten Modellen Small Blocks ein. Auch im Jahr 2025.