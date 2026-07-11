Treffen und Ausfahrten verboten: Südtirol verbietet organisierte Ausfahrten

Aus für Oldtimer-Rallyes, Motorradtreffen und geführte Touren

Es ist das Aus für Oldtimer-Rallyes, Motorradtreffen und geführte Touren auf vielen Alpenpässen: Südtirol hat am 19. Juni 2026 "organisierte Motorsportveranstaltungen in geschützten Gebieten" sowie auf Passstraßen über 1.600 Metern Höhe verboten. Die Regelungen gelten ab sofort – außer für Veranstaltungen, die bereits genehmigt wurden.