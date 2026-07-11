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Treffen und Ausfahrten verboten: Südtirol verbietet organisierte Ausfahrten

Neue Regelung u. a. für Motorradfahrer in Südtirol
Treffen und Ausfahrten ab sofort verboten

Südtirol verbietet organisierte Ausfahrten auf Gebirgsstraßen. Die Definition der Ausfahrten ist bewusst vage und somit extrem breit. Die Regelungen gelten ab sofort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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Treffen und Ausfahrten verboten: Südtirol verbietet organisierte Ausfahrten
Foto: Zep Gori

Aus für Oldtimer-Rallyes, Motorradtreffen und geführte Touren

Es ist das Aus für Oldtimer-Rallyes, Motorradtreffen und geführte Touren auf vielen Alpenpässen: Südtirol hat am 19. Juni 2026 "organisierte Motorsportveranstaltungen in geschützten Gebieten" sowie auf Passstraßen über 1.600 Metern Höhe verboten. Die Regelungen gelten ab sofort – außer für Veranstaltungen, die bereits genehmigt wurden.

Alle Veranstaltungen, die "einen erkennbaren organisatorischen Rahmen" haben

Gemeint sind damit keineswegs nur Gleichmäßigkeitsfahrten und Oldtimer-Rallyes, sondern alle Veranstaltungen, die "einen erkennbaren organisatorischen Rahmen" haben; dazu zählen auch Club-Ausfahrten und geführte Touren.

Schon ein festgelegter Treffpunkt reicht, um als organisierte ...

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