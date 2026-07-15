G/S-Sondermodell: (Fast) nur für die GS-Trophy zu haben

Die Meldung kam überraschend: Im August 2025 verkündete BMW, auf der nächsten GS-Trophy keine GS mehr einzusetzen. Sondern die neue R 12 G/S. Und im Juli 2026 zeigte BMW das Trophy Competition Bike der Retro-Enduro in strahlendem Weiß mit exklusiver Grafik für den Einsatz im September in Rumänien.

Nur fast zu kaufen Die Basis der BMW R 12 G/S Trophy Edition ist im Grunde für alle zu haben. Man buche die G/S in Lightwhite Uni mit der roten Sitzbank und der blauen Streifen auf dem Tank.

Weiterhin das Komfort-Paket mit der Hill-Start-Control, dem Schaltassistenten, den Heizgriffen und dem Tempomat. Dazu noch das adaptive Kurvenlicht, den Fahrmodi Pro, das Enduro-Paket sowie die Lenkererhöhung, Schutzbügel und -hauben, die Rallye-Verkleidung und den Schalldämpfer von Akrapovic. Derart ausgestattet kostet die G/S nach Konfigurator gut 21.500 Euro. Nicht zu haben ist die Trophy-Optik durch das exklusive Bekleben mit Startnummer, Sponsoren, Landesflagge auf dem Heck und Teilnehmer-Name.

Technik wie gehabt Unter der Sonderausstattung nebst exklusiven Grafiken ist das Trophy Competition Bike die bekannte R 12 G/S. Sprich mit dem 1.170er-Boxer mit 109 PS bei 7.000/min und 115 Nm bei 6.500/min sowie um die 230 Kilogramm Gewicht (je nach Ausstattung).

Deutlich mehr Enduro als die zuletzt eingesetzte R 1300 GS ist die G/S durch ihre Bereifung und Fahrwerk: 18 Zoll hinten und 21 Zoll vorne sowie 200 und 210 Millimeter Federweg sagen deutlich Offroad statt Straße, was für die GS-Trophy die richtige Wahl sein dürfte.