Motorrad-Neuzulassungen Gesamtjahr 2021 Motorradmarkt in Deutschland im Minus

9,72 Prozent Minus im Verhältnis zum Vorjahr. Das liest sich sehr unschön, ist aber gar nicht so dramatisch. Denn ein Jahr zuvor legte der Gesamtmarkt 2020 – trotz Lockdown – im Verhältnis zu 2019 um satte 32 Prozent zu. Das lag vor allem an der neuen Führerscheinregelung und der Bevorzugung des Individualverkehrs in Pandemie-Zeiten. Dem Minus von 9,72 Prozent geht also ein Wachstum von 32 Prozent voraus. Damit liegt das Gesamtjahr 2021 mit 197.387 Einheiten zwar hinter 2020 (218.644 Einheiten), aber immer noch über dem Vorvorjahr 2019. Denn das kam mit 165.303 Einheiten auf fast 16,3 Prozent weniger Neuzulassungen als der Zweiradmarkt 2021.

Motorräder mit -12,2 Prozent

Isoliert betrachtet liegen die Motorräder mit 115.440 Neuzulassungen -12,2 Prozent unter dem Vorjahr. 2020 waren es 131.410 neu zugelassene Motorräder, während 2019 insgesamt 112.161 Bikes neu registriert wurden. Hier ist zwar, wie beim Zweirad-Gesamtmarkt, zum Vorvorjahr 2019 ein Wachstum festzustellen, es fällt aber nicht allzu hoch aus.

Die Rangliste führt mit großem Vorsprung die BMW R 1250 GS an, dahinter folgen Kawasaki Z 900 und Z 650 sowie Yamaha MT-07 und Honda Africa Twin. Die kompletten Top 50 sind unten in der Tabelle aufgelistet. In der Bildergalerie erfahrt ihr außerdem, wie es sich bei den 20 beliebtesten Motorrädern im Verhältnis mit den gewerblichen Zulassungen verhält.

In Sachen Marktanteile sieht das Ranking folgendermaßen aus: BMW (23,1 %), Honda (12,2 %), KTM (11,8 %), Kawasaki (10,6 %), Yamaha (7,4 %), Harley-Davidson (6,8 %), Ducati (5,3 %), Triumph (5,3 %), Suzuki (2,9 %), Husqvarna (2,8 %).

Leichtkrafträder – Wechsel an der Spitze

Ein Minus von 14,09 Prozent bei den 125er-Bikes lässt darauf schließen, dass sich eine gewisse Sättigung eingestellt hat. Wobei die Nachfrage im Vergleich zu 2019 immer noch sehr hoch ist.

2021 wurden 30.794 Leichtkrafträder neu zugelassen.2020 waren es 35.843 Neuzulassungen.2019 kamen die 125 auf 20.159 Einheiten.

Die Liste der beliebtesten 125er führt die KTM im Jahr 2021 nicht mehr an. Stattdessen thront die Yamaha MT-125 auf Platz eins.

Roller und Leichtkraftroller

Die 125er-Roller verkauften sich mit nur -1,68 Prozent fast genauso gut wie im Rekordjahr 2020. Sie kamen 2021 auf 27.569 Einheiten, lagen im Jahr 2020 bei 28.040, während es 2019 nur 13.538 Neuzulassungen waren. Das ist auf die neue B196-Führerscheinregelung zur Erweiterung des Autoführerscheins zu erklären, die wir hier näher beschreiben.

Die Roller mit mehr als 125 cm³ Hubraum kamen 2021 auf 15.489 Neuzulassungen, was zum Vorjahr ein Minus von -7,8 Prozent bedeutet. 2020 waren es 16.800 und 2019 immerhin 16.380. Damit sind die großen Roller die einzige Kategorie der motorisierten Zweiräder, die auch zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 Verluste verbuchen.

Halterstatistik

Die meisten Zweiräder wurden von Personen der Altersgruppe 50 – 59 Jahre zugelassen. Das spiegelt sich auch in den einzelnen Fahrzeugkategorien wider (Motorräder, Roller, Leichtkraftroller). Ein knappes Rennen ist es bei den Leichtkrafträdern, bei denen die Altersgruppe 40 – 49 Jahre mit 30,5 Prozent der Neuzulassungen nur ganz knapp hinter den 50 – 59-Jährigen liegt (31 %)..

Die Statistik zeigt auch, dass der Anteil der zweiradfahrenden Frauen immer weiter zunimmt: 2018 waren es 11,9 Prozent, 2019 lag der Anteil bei 12,3, 2020 dann bei 13,6 und 2021 bei 13,9 Prozent. Ein Zeitraum der noch weiter zurückliegt, zeigt den Zuwachs noch deutlicher: Im Jahr 2015 lag der Frauen-Anteil noch bei 8,9 Prozent.

Top 50 Motorrad-Neuzulassungen Deutschland Gesamtjahr 2021 Platz Modell Zulassungen 2021 1 BMW R 1250 GS 9.377 2 Kawasaki Z 900 3.989 3 Kawasaki Z 650 2.779 4 Yamaha MT-07 2.356 5 Honda CRF 1100 L Africa Twin 2.348 6 Honda CB 650 R Neo Sports Cafe 2.328 7 Yamaha Ténéré 700 1.888 8 Honda CMX 500 Rebel 1.878 9 KTM 690 SMC R 1.856 10 BMW F 900 R 1.843 11 KTM 390 Duke 1.740 12 KTM 890 Duke 1.623 13 Honda NC 750 X 1.600 14 KTM 1290 Super Adventure/R 1.472 15 BMW S 1000 XR 1.441 16 BMW F 900 XR 1.393 17 KTM 1290 Super Duke R 1.349 18 BMW R 18 1.339 19 Honda CBR 650 R 1.326 20 Triumph Trident 660 1.296 21 Husqvarna 701 Supermoto 1.290 22 BMW R 1250 RT 1.220 23 BMW S 1000 R 1.185 24 Kawasaki Ninja 650 1.179 25 BMW F 750 GS 1.155 26 Ducati Multistrada V4 1.142 27 Honda CB 500 F 1.090 28 Aprilia RS 660 1.089 29 KTM 790 Duke 1.086 30 Kawasaki Vulcan S 1.072 31 Suzuki SV 650 1.049 32 Yamaha MT-09 1.022 33 BMW R 1250 R 1.004 34 BMW R 1250 RS 989 35 Harley-Davidson Street Bob 114 950 36 Yamaha Tracer 900 945 37 BMW S 1000 RR 937 38 Harley-Davidson Sport Glide 875 39 Moto Guzzi V85 TT 870 40 Kawasaki Z 900 RS 860 41 Ducati Scrambler 806 42 Harley-Davidson Breakout 114 804 43 KTM 890 Adventure 742 44 Suzuki V-Strom DL1050 740 45 Ducati Streetfighter V4/S 730 46 Ducati Monster 950 716 47 Triumph Rocket 3 GT/R 705 48 Triumph Tiger 900 GT/Rally 686 49 BMW R nineT 681 50 Yamaha Tracer 700 679

Fazit

Trotz Minus zum Vorjahr bewegt sich der Zweiradmarkt in Deutschland auf einem hohen Niveau. Es bleibt spannend – nicht nur was die Nachfrage nach neuen Modellen angeht, sondern vor allem ob und wie die Nachfage überhaupt bedient werden kann. Denn 2021 wäre weit mehr drin gewesen, wenn nicht das Thema Lieferschwierigkeiten ein bestimmendes gewesen wäre.