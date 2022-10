Motorrad-Neuzulassungen September 2022 Das sind die beliebtesten Motorräder

Wer hätte gedacht, je wieder die Suzuki SV 650 in den Top 3 der Neuzulassungen 2022 zu finden. Im September belegt der Evergreen Platz 2 mit 228 neuen Maschinen auf Deutschlands Straßen, zusammen mit der Kawasaki Z 900. Übrigens: Insgesamt konnte Suzuki 2022 bisher 1.575 SV 650 neu registrieren. Damit liegt sie auf einem ordentlichen Platz 7. Die Monats- und Jahresstatistik führt weiterhin an: die BMW R 1250 GS mit 7.516 Stück im Gesamtzeitraum Januar bis September. Allein im September kommt sie auf 434 Exemplare.

2022 – ein Harley-Jahr?

Kurios bei den Monatszahlen: Harley-Davidson rangiert auf den Plätzen 6 und 15. Allerdings nicht mit den 1250er-Modellen Pan America und Sportster S, sondern mit 134 Street Bob 114 und 93 Low Rider ST. Und um bei Harley zu bleiben: Mit den 5 Top-Modellen 2022 – Sportster S, Pan America, Street Bob 114, Sport Gilde sowie Breakout 114 – rangiert die Marke bisher auf Platz 6 des Herstellerrankings (Stand: September 2022).

Top 20 im September 2022

Insgesamt wurden im September diesen Jahres 7.286 Motorräder mit über 125 Kubik Hubraum neu zugelassen und damit 15,4 Prozent (- 1.326 Stück) weniger als noch im September 2021. Inklusive der Leichtkrafträder – 11,9 im Minus – und den Rollern (11,1 Prozent im Plus) liegt der Gesamtmarkt aller Zweiräder 5,9 Prozent oder 929 Einheiten hinter dem letzten September und gesamt (Januar bis September) bisher 0,3 Prozent oder 550 Stück hinter dem Vorjahreszeitraum. Der Abwärtstrend 2022 geht weiter und endet prognostiziert knapp hinter den Zahlen 2021 (116.499 Stück). Die Top 20 der meist zugelassenen Motorräder im September 2022 sind:

Motorrad-Neuzulassungen September 2022 Platz Modell Einheiten September 2022 1 BMW R 1250 GS 434 2 Suzuki SV 650 228 2 Kawasaki Z 900 228 4 Yamaha MT-07 171 5 Yamaha MT-09 144 6 Harley-Davidson Street Bob 114 134 7 Honda Africa Twin 133 8 Yamaha Ténéré 700 122 9 Triumph Trident 660 117 10 KTM 1290 Super Duke R 111 11 KTM 690 SMC R 110 12 KTM 390 Duke 107 13 KTM 1290 Super Adventure S/R 99 14 Royal Enfield Classic 350 97 15 Harley-Davidson Low Rider ST 93 16 Husqvarna 701 Supermoto 92 17 BMW F 900 R 91 18 Gas Gas SM 700 90 19 Kawasaki Z 650 86 20 BMW F 750 GS 79

Fazit

Der September 2022 zeigte sich bei den Neuzulassungen wie ein normaler Herbst: Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten. Zwar schrumpfen die Zahlen bei Motorrädern nur leicht, der Wunsch, nicht hinter das Vorjahr zu rutschen, bleibt aber wohl ein solcher. Auffällig an den Monatszahlen: Harley-Davidson kann gleich zwei Premium-Modelle neu in den Top 20 platzieren und schickt sich an, die Top 5 der Hersteller-Wertung 2022 für sich zu entern. Und Suzuki kann mit der SV 650 Platz 2 der Monatswertung erklimmen.