Suzuki SV 650 Modelljahr 2023 Neue Farben für Evergreen-Naked in Italien

Mit klangvollen Farbvarianten startet die Suzuki SV 650 in Italien in das neue Modelljahr: auf Blu Las Vegas, Gray London und Black Dubai sind die drei Versionen getauft. Besonders Las Vegas und Dubai stechen durch ihre gold-bronzenen Rahmen nebst Felgen hervor. Blau und Schwarz kommen jeweils durch die Farbe von Tank, Fender und der Seitenteile des Hecks zur Geltung. Gray London bleibt dem Farbnamen durchgehend treu, mit einem grauen Rahmen und einer grauen Karosse. Etwas Farbe bringen die roten Felgen in die dritte Variante der italienischen SV 650 fürs Modelljahr 2023.

Suzuki SV 650 2023

In Deutschland sind die neuen Farben noch nicht vorgestellt worden. Hier sind derzeit drei Varianten im Angebot. In Schwarz trägt die SV den gold-bronzenen Rahmen, allerdings mit schwarzen Felgen. In Schwarz-Weiß sind Rahmen und Felgen rot, in Mattschwarz sind Rahmen und Felgen blau. Der aktuelle Preis in Deutschland beträgt 6.950 Euro. In Italien ist die SV 650 von Suzuki mit 6.890 Euro angegeben.

Fazit

Suzuki frischt in Italien die SV 650 mit neuen Farben auf. Technisch bleibt der Bestseller von Suzuki unberührt.