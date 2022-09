Harley-Davidson Icons als Clubstyler Neues Icons-Modell Low Rider El Diablo

Erst im Januar 2022 stellte Harley-Davidson neue Bagger-Modelle vor, darunter die Low Rider ST mit dem 117er-Motor, Koffern und einer Verkleidung im Stil der FXRT der 1980er-Jahre. In den passenden Homologationsdaten der US-Umweltbehörde EPA stand in den Zeilen der Low Rider S und Low Rider ST noch ein weiteres Modell: El Diablo. Sie schien das 2022er-Icons-Modell von Harley zu werden. Und tatsächlich: Die Low Rider El Diablo ist das limitierte Icons-Modell für 2022 und führt den Stil der West Coast Custom farbenfroh weiter.

Nur 1.500 rote Teufel

Rot ist 2022 nicht der bevorzugte Lack für Harley-Davidson-Modelle und der Name El Diablo malte die Low Rider ST im Kopf bereits beim Erscheinen des Modellnamens in knalligen Farben an. Einzig die CVO-Modelle tragen als Dante’s Red Fade ein dunkelrotes Farbschema. Im Falle des neuen Icons-Modells trägt nicht nur das Kraftrad den Namen El Diablo, sondern alle 5(!) per Hand aufgetragenen Lackfarben. Basisfarbe für die gesamte Karosse ist El Diablo Bright Red, ergänzt von einer Schicht El Diablo Bright Red Sunglo. Die roten Pinstripes schattieren die Farben El Diablo Dark Red und El Diablo Dark Red Pearl. Es folgt eine Schicht El Diablo Dark Red Metallic, die den Grundlack umrahmt und laut Harley den Schattierungs- und Tiefeneffekt weiter steigert. Blass-goldene Linien ergänzen die Pinstripes, das Finish ist eine weitere Schicht Bright Red Sunglo. Der komplette Paint-Job erfolgt in Handarbeit von Gunslinger Custom Paint, die ebenfalls für die Lacke der CVO-Modelle und sonstiger Sondermodelle verantwortlich sind.

Volle Hütte für 30.000 Euro

Zusätzlich zum Sonderlack spendiert Harley der El Diablo das in der Low Rider ST optionale Soundsystem von Rockford Fosgate. Im Chassis sorgen 1.923 Kubik, 168 Nm und 105 PS für Vortrieb, der sogenannte 117er-Motor ist der aktuell größte serienmäßige Antrieb von Harley-Davidson. Wer eine der auf 1.500 Stück weltweit limitierten El Diablos in Deutschland ergattern möchte, sollte sich sputen. Und vor allem 29.995 Euro in der Tasche haben. Der Preis in Österreich beträgt 35.995 Euro.

Fazit

Ein Icons-Modell 2022 fehlte Harley-Davidson bislang. Mit der Low Rider ST sind Anfang des Jahres der Modellname El Diablo in Dokumenten des deutschen KBA und dem US-Pendant EPA erschienen. Und tatsächlich ist das 2022er-Icons-Modelle eine Low Rider ST in limitierter Ausstattung. Nur 1.500 Stück werden gebaut.