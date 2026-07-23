Motorradfahren in der Schweiz: Regeln, Ausrüstung, Vignette & Checkliste

Kurzüberblick Tempolimits: Innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autostraßen 100 km/h, Autobahnen 120 km/h.

Vignette: auf Autobahnen und Schnellstraßen Pflicht.

Lichtpflicht: Motorräder müssen auch tagsüber mit Licht fahren.

Warnweste/Warndreieck/Verbandskasten: Keine Mitführpflicht für Motorradfahrer.

Stau/Überholen: Durchschlängeln und Überholen im Stau sind verboten.

Strafen: Tempoverstöße werden streng geahndet, teils mit Freiheitsstrafen. 1) Dokumente & Nachweise Mitzuführen sind:

Führerschein

Ausweis oder Reisepass

Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)

Versicherungsdaten (Kontakt und Policennummer)

Grüne Versicherungskarte (empfohlen) 2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten Helm: Pflicht für Fahrer und Beifahrer. Zudem muss der Helm die ECE-22-Norm erfüllen.

Warnweste: keine Trage- oder Mitführpflicht

Warndreieck/Verbandskasten: Nicht vorgeschrieben

Kleidung: keine gesetzlichen Vorgaben

4) Verkehrsregeln für Motorräder Lichtpflicht: Abblend- oder Tagfahrlicht auch tagsüber.

Nebeneinanderfahren: Verboten, auch neben Fahrrädern oder Motorfahrrädern.

Stau: Durchschlängeln und Überholen im Stau sind untersagt.

Strafen: Tempoverstöße werden drastisch bestraft, bis hin zu Freiheitsstrafen.

Tempolimits: Innerorts: 50 km/h

Außerorts: 80 km/h

Schnellstraßen: 100 km/h

Autobahnen: 120 km/h

Kleinmotorräder: Maximal 45 km/h Das gilt zudem auf Autobahnen:

Mindestgeschwindigkeit: 80 km/h

Motorräder mit Hubraum bis 50 cm³ sind nicht zugelassen.

Linke Spur nur für Fahrzeuge mit mindestens 100 km/h.

5) Lärmschutz (seit 2025) Ausdrücklich verboten ist es, vermeidbaren Lärm durch Auspuffanlagen wie beispielsweise Knallgeräuschen zu erzeugen. Zudem gilt:

Manipulationen zur Geräuscherhöhung bleiben untersagt.

Bußgelder bis 10.000 CHF drohen.

Lärm-Blitzer und mobile Anzeigen werden getestet, auch mobile Geräte sind bereits im Einsatz.

6) Beiwagen & Anhänger Seitenwagen: Zulässig, aber nur für die eingetragene Personenzahl.

Anhänger: Einachsige Anhänger erlaubt. Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger: 80 km/h außerorts, auf Schnellstraßen und Autobahnen.

Motorradreise Wallis Schweiz

7) Maut & Vignette Auf Autobahnen und Schnellstraßen ist eine Vignette erforderlich.

8) Umweltzonen Keine landesweiten Umweltzonen. Lokale Verkehrsbeschränkungen können gelten.

Checkliste für Motorradfahrer in der Schweiz Führerschein, Ausweis/Reisepass, Fahrzeugschein

Grüne Versicherungskarte (empfohlen)

Helm (ECE-22) für Fahrer und Sozius

Vignette für Autobahnen/Schnellstraßen

Lichtpflicht am Tag beachten

Stau-Regeln: Kein Durchschlängeln, kein Überholen im Stau

Sozius/Kinder: Kind unter 7 nur mit genehmigtem Sitz

Anhänger: Einachsig, max. 80 km/h außerorts/Schnellstraße/Autobahn

Geräusch: Keine Manipulationen, keine vermeidbaren Geräusche