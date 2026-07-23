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Motorradfahren in der Schweiz: Regeln, Ausrüstung, Vignette & Checkliste

Motorradfahren in der Schweiz
Regeln, Ausrüstung, Vignette & Checkliste

Motorradfahren in der Schweiz – was gilt? Tempolimits, Lichtpflicht am Tag, Vignettenpflicht, "Durchschlängeln" ist verboten, Tempoverstöße werden hart geahndet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.07.2026
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Hotel Belvedere Furkapass, Schweiz, MOTORRAD Alpenpässe-Challenge 2026, RideLink App
Foto: Uli Biggemann

Kurzüberblick

  • Tempolimits: Innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autostraßen 100 km/h, Autobahnen 120 km/h.
  • Vignette: auf Autobahnen und Schnellstraßen Pflicht.
  • Lichtpflicht: Motorräder müssen auch tagsüber mit Licht fahren.
  • Warnweste/Warndreieck/Verbandskasten: Keine Mitführpflicht für Motorradfahrer.
  • Stau/Überholen: Durchschlängeln und Überholen im Stau sind verboten.
  • Strafen: Tempoverstöße werden streng geahndet, teils mit Freiheitsstrafen.

1) Dokumente & Nachweise

Mitzuführen sind:

  • Führerschein
  • Ausweis oder Reisepass
  • Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)
  • Versicherungsdaten (Kontakt und Policennummer)
  • Grüne Versicherungskarte (empfohlen)

2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten

  • Helm: Pflicht für Fahrer und Beifahrer. Zudem muss der Helm die ECE-22-Norm erfüllen.
  • Warnweste: keine Trage- oder Mitführpflicht
  • Warndreieck/Verbandskasten: Nicht vorgeschrieben
  • Kleidung: keine gesetzlichen Vorgaben

4) Verkehrsregeln für Motorräder

  • Lichtpflicht: Abblend- oder Tagfahrlicht auch tagsüber.
  • Nebeneinanderfahren: Verboten, auch neben Fahrrädern oder Motorfahrrädern.
  • Stau: Durchschlängeln und Überholen im Stau sind untersagt.
  • Strafen: Tempoverstöße werden drastisch bestraft, bis hin zu Freiheitsstrafen.

Tempolimits:

  • Innerorts: 50 km/h
  • Außerorts: 80 km/h
  • Schnellstraßen: 100 km/h
  • Autobahnen: 120 km/h
  • Kleinmotorräder: Maximal 45 km/h

Das gilt zudem auf Autobahnen:

  • Mindestgeschwindigkeit: 80 km/h
  • Motorräder mit Hubraum bis 50 cm³ sind nicht zugelassen.
  • Linke Spur nur für Fahrzeuge mit mindestens 100 km/h.

5) Lärmschutz (seit 2025)

Ausdrücklich verboten ist es, vermeidbaren Lärm durch Auspuffanlagen wie beispielsweise Knallgeräuschen zu erzeugen. Zudem gilt:

  • Manipulationen zur Geräuscherhöhung bleiben untersagt.
  • Bußgelder bis 10.000 CHF drohen.
  • Lärm-Blitzer und mobile Anzeigen werden getestet, auch mobile Geräte sind bereits im Einsatz.

6) Beiwagen & Anhänger

  • Seitenwagen: Zulässig, aber nur für die eingetragene Personenzahl.
  • Anhänger: Einachsige Anhänger erlaubt. Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger: 80 km/h außerorts, auf Schnellstraßen und Autobahnen.

Motorradreise Wallis Schweiz

7) Maut & Vignette

Auf Autobahnen und Schnellstraßen ist eine Vignette erforderlich.

8) Umweltzonen

Keine landesweiten Umweltzonen. Lokale Verkehrsbeschränkungen können gelten.

Checkliste für Motorradfahrer in der Schweiz

  • Führerschein, Ausweis/Reisepass, Fahrzeugschein
  • Grüne Versicherungskarte (empfohlen)
  • Helm (ECE-22) für Fahrer und Sozius
  • Vignette für Autobahnen/Schnellstraßen
  • Lichtpflicht am Tag beachten
  • Stau-Regeln: Kein Durchschlängeln, kein Überholen im Stau
  • Sozius/Kinder: Kind unter 7 nur mit genehmigtem Sitz
  • Anhänger: Einachsig, max. 80 km/h außerorts/Schnellstraße/Autobahn
  • Geräusch: Keine Manipulationen, keine vermeidbaren Geräusche

Fazit