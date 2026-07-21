Norton Atlas 2026: Agile Reiseenduro mit 585 Kubik und 70 PS im Praxistest

Der Name "Atlas" mag nicht jedem so geläufig sein wie die Norton-Ikonen "Manx" oder "Commando", dennoch hat auch dieser Name Tradition beim Hersteller aus der Nähe von Birmingham. Mehr als den Namen verbindet die neue Mittelklasse-Reiseenduro Norton Atlas 650 allerdings nicht mit der Vergangenheit, nicht einmal der Motor – im Gegensatz zu früheren Prototypen basiert dieser Reihentwin nämlich nicht auf den V4-Triebwerken von Norton.

70 PS und 57,5 Nm aus nur 585 Kubik Mit 585 Kubikzentimetern ist das "Britische Schweizer Taschenmesser" (O-Ton Norton) beim Hubraum eine Klasse für sich. Mit dem, was es daraus macht, nämlich bis zu 70 PS und 57,5 Newtonmeter, rückt die Norton Atlas 650 allerdings nah an Mittelklasse-Bestseller wie die Yamaha Ténéré 700.

Der Twin der Norton Atlas 650, wie heutzutage üblich mit 270 Grad Hubzapfenversatz gesegnet, hat dennoch ein paar technische Finessen zu bieten – etwa eine spezielle Beschichtung der Zylinderlaufbahnen, die dünnere Wandstärken (und somit weniger Gewicht) ermöglichen soll. Oder eine Semi-Trockensumpfschmierung mit zwei Ölpumpen, die eine Schmierung unter allen Bedingungen garantieren soll.

Unkomplizierter Charakter, gute Dosierbarkeit Im Fahrbetrieb ist davon freilich nichts zu spüren, hier überzeugt der Motor vor allem mit seinem unkomplizierten Charakter, guter Dosierbarkeit und souveränem Biss, wenn dieser gefragt ist. Dann zieht der Twin ohne Schwächen bis zum Begrenzer durch. Stets moderiert von einem der fünf Fahrmodi, deren Namen (Urban, Tour, Rain, Sport, Enduro) selbsterklärend sind und sich spürbar voneinander unterscheiden. In keinem davon wird die Leistung der Norton Atlas 650 reduziert, doch je nach Modus setzt sie spürbar sanfter oder eben bissiger ein.

Gut dosierbar bleibt‘s immer, auch in Verbindung mit der leichtgängigen, Seilzug-betätigten Kupplung. Das passt selbst bei Schritttempo-Passagen oder langsamen Wendemanövern auf Schotter. Auch wenn bislang nur die Werksangabe als Orientierung dienen kann: 4,3 Liter auf 100 Kilometer beim 15,4 Liter fassenden Tank für knapp über 350 Kilometer. Top: Auch bei 6.000 Touren (entspricht im sechsten Gang 130 km/h) kommen kaum störende Vibrationen durch Lenker und Fußrasten.

Norton Atlas 650 mit serienmäßigem Quickshifter Der sportlich-hämmernde V2-Sound gefällt ebenfalls, ohne jemals zu aufdringlich zu werden. Damit fährt die neue Norton Atlas 650 im Motorenkapitel schon mal viel Lob ein. Zumal auch das sinnvoll gespreizte Sechsganggetriebe gut passt, es lässt sich knackig und leichtgängig schalten, mit dem serienmäßigen Quickshifter gelingt dies allerdings nicht immer hundertprozentig.

Dieser verarbeitet Schaltbefehle bei unterschiedlichen Lastzuständen meist problemlos, im Laufe des Tages kam es aber hin und wieder auch mal zu Verschlucken, Zündunterbrechungen und umso ruppigerem Wiedereinsetzen. Reproduzieren ließ sich das nicht, auch bewusstes, sehr schnelles Durchsteppen der Gänge war kein Problem.

Norton Atlas: Touring- und Adventure-Bike

Doppelscheiben-Bremsanlage unauffällig gut Unauffällig gut agiert dagegen die Doppelscheiben-Bremsanlage der Norton Atlas 650, die in Zusammenarbeit mit ByBre entstand. Nicht zu harsch zupackend, klarer Druckpunkt und serienmäßige Stahlflex-Bremsleitungen lassen beim ersten Fahreindruck keine Wünsche offen – auch nicht die ABS-Abstimmung, die wiederum vom Fahrmodus abhängt.

Umso spürbarer setzt sich das KYB-Fahrwerk in Szene. Auch, weil es mit einem überraschend straffen Grundsetup arbeitet. Mit für eine Reiseenduro vergleichsweise geringen Federwegen von 180 Millimetern (vorn wie hinten) gefällt die Abstimmung der Norton Atlas 650 vor allem auf den kleineren Landstraßen und dem kurvigen Geläuf, das, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt, schnell in die schroffe Schönheit Islands führt.

Fahrwerk überzeugt auf Schotter Das knackig-sportliche Fahrgefühl wandelt sich allerdings auf kleineren Nebenstrecken, die häufig mit welligem Asphalt oder Schlaglöchern aufwarten, schnell zu einem etwas schroffen Ritt. Ein paar Klicks an der Gabel ändern daran nicht viel. Allerdings blieb auf der insgesamt 225 Kilometer langen Testrunde auch wenig Zeit, die Möglichkeiten auszukosten. Die Upside-down-Gabel ist nämlich bei Zug- und Druckstufe (nach Gabelholm getrennt) in 20 Klicks einstellbar, das Federbein mit wegabhängiger Dämpfung ist in Federvorspannung und Zugstufe anpassbar.

Auf Schotter konnte das Fahrwerk auch ohne Nachjustierung überzeugen. Hier setzt eher die straßenorientierte Eurogrip-Bereifung Limits. Für den gemäßigten Ritt auf den hier so zahlreichen Schotterwegen reicht die Werksbereifung jedoch völlig. Mit gröberer Bereifung würden wir der Atlas sicherlich auch etwas anspruchsvollere Pisten zutrauen. Apropos: Schicke Speichenräder, mit denen die Norton Atlas 650 im Netz schon unterwegs ist, waren zum Zeitpunkt der Präsentation noch nicht verfügbar.

Norton Manx R Signature im Fahrtest

Norton Atlas 650 punktet vor allem mit ihrer Agilität Trotz leichter Komfort-Einbußen punktet die Norton Atlas 650 unterm Strich, das gilt on- wie offroad, vor allem mit ihrer Agilität. Die Gewichtsangabe von knapp über 200 Kilogramm (je nach Ausstattung) scheint angesichts des spielerischen Handlings plausibel – damit wäre die Norton übrigens nicht nur auf dem Niveau der etablierten Konkurrenz, sondern würde sie sogar um ein paar Kilo unterbieten. Not fat – not bad!

Wo sich die Norton Atlas 650 hingegen deutlich von der Konkurrenz abheben dürfte, ist die Ausstattung. Schon die Standard-Atlas trägt etwa das gleiche TFT-Display der Manx-Modelle. Ebenso serienmäßig sind LED-Licht, einstellbare Hebel, Funkschlüssel und schräglagenabhängiges ABS an Bord. Und ein paar der Zusatzoptionen sucht man zumindest in der Mittelklasse teils vergeblich, wie etwa einstellbarer Windschild, Heizgriffe, Notruffunktion, Reifendruckkontrolle, Kurvenlicht, Bodenbeleuchtung, Berganfahrhilfe und ein elektronisches Integralbremssystem.

Norton Atlas 650 Apex-Edition Wer bei dieser Liste nur ein paar Häkchen setzt, sollte lieber gleich die 1.275 Euro teurere, hier gezeigte Apex-Edition bestellen – hier ist fast alles an Bord, was der Konfigurator hergibt. Dank Touchscreen setzt auch die Bedienung des TFT kein Studium des Handbuchs voraus. Allenfalls während der Fahrt könnte dies mit dem kleinen Joystick am linken Griff etwas mühsam werden. Heizgriffe und Fahrmodi haben immerhin eigene Knöpfe, außerdem gibt es zwei Tasten, die mit beliebigen Funktionen belegt werden können.

Was bei diesem opulenten Angebot der Norton Atlas 650 kurioserweise fehlt, ist eine Anzeige der Außentemperatur, was an einer Reiseenduro wesentlich wichtiger sein dürfte als die Maximalgeschwindigkeit des Tages.

Kleinere Ungereimtheiten an der Norton Atlas 650 Dazu kamen kleinere Ungereimtheiten wie ...

... eine sich mehrfach von selbst umstellende Uhrzeit .

. Eines der Testmotorräder wachte nach kurzer Pause im "Urban"-Modus auf, obwohl es im "Enduro"-Modus abgestellt wurde . Was mit einem Knopfdruck geändert sein sollte, erforderte dann drei Neustarts mithilfe des Funkschlüssels.

. Was mit einem Knopfdruck geändert sein sollte, erforderte dann drei Neustarts mithilfe des Funkschlüssels. Da der Funkschlüssel jedes Mal aus der Tasche geholt und gedrückt werden muss, um die Zündung zu aktivieren, erübrigt sich der Komfortaspekt eines Keyless-Go-Systems einigermaßen.

einigermaßen. Das Öffnen des Tankdeckels erforderte zwei Reboots. Hier sollte Norton unbedingt nachbessern, was dank der Updatefunktion über die Norton Rider App kein Problem sein dürfte – außerhalb Großbritanniens war sie allerdings noch nicht verfügbar. Norton Atlas 650 überzeugt mit passivem Komfort Dafür überzeugt die Norton Atlas 650 beim passiven Fahrkomfort und zeigt Liebe zum Detail. Zum Beispiel in Form eines "Kamins", der vorn rechts am Motor liegt und Wärme vom Fahrer abführen soll. Während dieses Feature auf Island bei rund zwölf Grad Celsius wenig relevant war, konnten Verkleidung, Handschützer und Windschild ihren Wert beweisen. Wer die Tourenscheibe (oder die Apex-Edition) wählt, freut sich zudem über drei einstellbare Höhenstufen.

Sitzposition auf der Norton-Reiseenduro Auch bei der Sitzposition gelingt der Norton Atlas 650 ein guter Kompromiss, selbst mit über 1,85 m ist der Kniewinkel angenehm. Vielleicht auch, weil die Fußrasten vergleichsweise weit vorn positioniert sind. Dies hat allerdings auch beim Stehen großen Einfluss auf die Ergonomie – hier hängt es deutlich stärker als im Sitzen von der Statur ab, ob die Standardposition funktioniert oder man sich vergleichsweise krampfhaft mit der Werkseinstellung müht. Immerhin will Norton bald noch höhere und niedrigere Sitzbänke anbieten.

Norton Atlas 650 wird von TVS produziert Gefertigt wird die Norton Atlas 650 übrigens beim Norton-Eigentümer TVS in Indien – die Fertigung in Solihull soll mit der Manx R komplett ausgelastet sein. Qualitätsbedenken sollte man deswegen nicht haben – die Verarbeitung wirkt, abgesehen von Kleinigkeiten (Blinkerschalter), wertig und solide. Zudem bietet Norton 36 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung.

Die größte Hürde für Interessierte dürfte derzeit eine Möglichkeit zur Probefahrt sein. Doch auch hier will Norton Vollgas geben. Damit Reiseenduro-Fans noch in diesem Quartal herausfinden können, ob das Norton-Multitool zu ihnen passt.