7-Jähriger lässt 400 Kilo Gold Wing qualmen: Zayn Sofuoglu auf Honda GL 1800 Gold Wing

Bereits als 6-Jähriger machte Zayn Sofuoglu international Schlagzeilen mit "schweren Maschinen". Inzwischen ist der Sohn des fünffachen Supersport-Weltmeisters Kenan Sofuoglu 7 Jahre alt – und die Maschinen werden immer schwerer.

Zayn Sofuoglu auf Honda GL 1800 Gold Wing Tour Tatsächlich tritt Zayn Sofuoglu, Jahrgang 2019, im Juli 2026 erneut spektakulär in Erscheinung – auf einer Honda GL 1800 Gold Wing Tour (Topmodell mit Topcase). Fahrergewicht: 25 Kilogramm. Motorradgewicht: circa 400 Kilogramm.

400 Kilo, 6 Zylinder, über 1.800 Kubik In gepflegter Familientradition hält Vater Kenan Sofuoglu die Honda Gold Wing von der Seite, während sein Sohn Zayn vergnügt aufsteigt und den 6-Zylinder-Boxer-Motor (1.833 ccm, 170 Nm, 126,5 PS) per Knopfdruck startet. Dank automatisiertem Doppelkupplungsgetriebe (DCT) entfällt das Kuppeln sowie das Schalten, denn dafür wäre das Bein des 7-Jährigen zu kurz. Dafür passen seine Füße gut auf die Sozius-Trittbretter.

Vom Burnout in den Rolling Burnout Nach vorn gebeugt hängt der Knirps am Lenker des Großkaliber-Tourers, doch vorsichtig damit loszurollen wäre ihm zu langweilig. Stattdessen zieht er den Handbremshebel, ganz lässig mit nur zwei Fingern. Dann dreht er den Gasgriff auf, und der 1800er-Sechszylinder dreht per Kardan den 200er-Hinterreifen durch. Burnout. Unter Dauervollgas im Stand hüllt die Gold Wing sich in Qualm, und schon das allein sieht man selten.

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Ein 7-Jähriger, eine Gold Wing und angekratzte Schleifpads Dann lässt Kenan Sofuoglu das schwere Trumm los, Zayn löst die Bremse und geht in einen Rolling Burnout über. Nach dem qualmenden Start legt er das 400-Kilo-Motorrad maximal schräg in die Kurven. Und das spielerisch. Nach ein paar unfassbar flotten Runden – auf abgesperrtem Privatgelände – hält der 7-Jährige wieder an, und sein Vater hilft ihm beim Absteigen. Anschließend begutachtet Zayn stolz die angekratzten Schleifpads am 6-Zylinder-Boxer.