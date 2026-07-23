Retro-Kawasaki für 2027: Neue Farben für die Z 900 RS – erste Fotos und Infos

Seit Juli 2026 ist bereits der neue Jahrgang 2027 der Z 900 RS auf der japanischen Homepage von Kawasaki Motors zu sehen, mitsamt allen Farbvarianten und technischen Daten.

Kawasaki Z 900 RS für 2027 neu in "Candy Tone Greenish Blue" Neu ist für die Kawasaki Z 900 RS (2027) vor allem eine Farbvariante namens "Candy Tone Greenish Blue". Dabei handelt es sich um ein dunkles Blau mit Grünstich, garniert mit goldfarbenen Streifen am Benzintank sowie am Heckbürzel.

Kawasaki Z 900 RS Cafe für 2027 neu in "Candy Tone Red" Ebenfalls neu ist eine Farbvariante namens "Candy Tone Red", dunkles Rot mit weißen Streifen – allerdings nur für die Z 900 RS Cafe mit Scheinwerferverkleidung, die Kawasaki seit einigen Jahren nicht mehr in Europa anbietet. Vielleicht ab 2027 wieder?

Kawasaki Z 900 RS – technische Daten für 2027 Technische Änderungen sind für den 2027er-Jahrgang der Kawasaki Z 900 RS offenbar keine vorgesehen. Es bleibt wohl beim Datenstand von 2026, und für den Reihenvierzylinder-Motor bedeutet das: 116 PS (85 kW) bei 9.300/min (Euro 5+). Ein Quickshifter sowie eine Schlupfregelung sind inzwischen Grundausstattung bei der beliebten Retro-Kawa.

Kawasaki Z 900 RS SE und Black Ball Edition für 2027 Komplett unverändert ins Jahr 2027 geht anscheinend die Kawasaki Z 900 RS Black Ball Edition in Schwarz. Ebenso die Kawasaki Z 900 RS SE in "Metallic Spark Black" mit Orange sowie mit einstellbarem Öhlins-Federbein hinten und Brembo-Bremszangen vorn.

Kawasaki Z 900 RS – Preise für 2027 Schon ab August 2026 sollen die 2027er-Modelle der Kawasaki Z 900 RS in Japan verfügbar sein. Anschließend wohl auch in Europa und in Deutschland, möglicherweise ab Herbst, spätestens zum Frühjahr 2027. Geringfügige Preisanpassungen sind zu erwarten, genaue Informationen liegen hierzu allerdings noch nicht vor. 2026 gibt's die Z 900 RS in Deutschland ab 13.470 Euro (inklusive Liefernebenkosten).