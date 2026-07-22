Die beliebtesten 125er im ersten Halbjahr 2026: Top-Marken, Top-Modelle und Neuheiten

Von Januar bis Ende Juni 2026 wurden insgesamt 14.187 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) neu in Deutschland zugelassen. Das waren 3.843 (37,2 %) mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings: Hintergrund für die schwachen Zahlen im letzten Jahr war die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025 mit dadurch bedingten Vorzieheffekten.