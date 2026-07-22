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Die beliebtesten 125er im ersten Halbjahr 2026: Top-Marken, Top-Modelle und Neuheiten

125er für A1 & B196 Neuzulassungen Juni 2026
Die beliebtesten 125er im ersten Halbjahr 2026

Sehr starkes erstes Halbjahr 2026 bei den 125er-Bikes: 37 Prozent plus von Januar bis Ende Juni. Wir zeigen die Top-Marken, die Top-Modelle und die Neuheiten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.07.2026
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Benda Rock 125
Foto: Benda

Von Januar bis Ende Juni 2026 wurden insgesamt 14.187 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) neu in Deutschland zugelassen. Das waren 3.843 (37,2 %) mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings: Hintergrund für die schwachen Zahlen im letzten Jahr war die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025 mit dadurch bedingten Vorzieheffekten.

125er-Marktführer ist Yamaha vor Honda

Alle Hersteller profitieren von den steigenden Neuzulassungszahlen bei den 125ern. Allen voran Marktführer Yamaha mit 19,7 Prozent Marktanteil. Mit deutlichem Abstand auf Rang 2 folgt Honda (14,4 %), auf Rang 3 Aprilia (8,2 %).

Aprilia, Beta, KTM, Benda, Stark, Kawasaki, QJMotor und Fantic in den Top 10

An die Top-3-Marken bei den 125ern ...

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