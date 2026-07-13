Motorradfahren in Frankreich: Tempolimits, Handschuhpflicht, Stau-Regeln etc.

Kurzüberblick Tempolimits: innerorts 50 km/h; außerorts je nach Straßentyp 80/90 km/h; Schnellstraße 110 km/h; Autobahn 130 km/h.

Handschuhe: Pflicht für Fahrer und Beifahrer

Warnweste: Pflicht für Fahrer und Beifahrer (Mitführ-/Nutzungsregeln je nach Situation)

Helm: CE-konform; zusätzlich Reflex-Elemente/Aufkleber

Stau: Vorbeischlängeln ist nur unter definierten Bedingungen zulässig. 1) Dokumente & Nachweise Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):

Führerschein

Ausweis/Reisepass

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer) 2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten Handschuhe: Motorradhandschuhe sind in Frankreich vorgeschrieben – für Fahrer und Beifahrer. Sie müssen einer CE-Norm entsprechen und ein CE-Zeichen tragen.

Warnweste: Mitführpflicht für Warnweste(n) für Fahrer und ggf. Beifahrer; Tragepflicht bei Unfall/Panne, wenn man vom Fahrzeug absteigt

Helm: Der Motorradhelm muss CE-konform sein. Zusätzlich müssen am Helm reflektierende Elemente/Aufkleber vorhanden sein.

3) Verkehrsregeln für Motorradfahrer Stau / "Vorbeischlängeln" Nach zahlreichen von der Regierung angesetzten Experimenten und Bemühungen des französischen Motorradfahrerverbands sind Staudurchfahrten für Motorräder in Frankreich seit Januar 2025 legal.

Was bei der Staudurchfahrt zu beachten ist:

Der Stau muss zwischen den beiden Fahrstreifen durchfahren werden, die sich auf den beiden am weitesten links gelegenen Fahrspuren einer Fahrbahn befinden.

Bei stehendem Verkehr (auch wenn das nur eine Spur betrifft) beträgt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Wenn der übrige Verkehr langsam fährt, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Keine der Fahrspuren darf im Bau oder ganz oder teilweise mit Schnee oder Eis bedeckt sein.

Bevor der Fahrer zwischen den Fahrspuren fährt, warnt er andere Verkehrsteilnehmer vor seiner Absicht.

Es ist in "Zwischenspuren" verboten, ein anderes Fahrzeug in "Zwischenspuren" zu überholen.

Der Fahrer, der den Stau zwischen den regulären Fahrspuren durchfährt, muss auf eine der beiden Spuren zurückkehren, sobald sich der Verkehrsfluss normalisiert. Das ist der Fall, sobald auf einer der beiden Fahrspuren mindestens 50 km/h gefahren wird. Niedrigere Tempolimits für Fahranfänger Fahranfänger, die ihren Führerschein noch keine drei Jahre besitzen, dürfen auf Autobahnen maximal 110 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf den übrigen Straßen außerorts höchstens 80 km/h fahren.

4) Umweltzonen / Zufahrtsregeln Frankreich hat Umwelt- und Zufahrtsregeln, die häufig stadt- bzw. zonenbezogen sind. Für die Tourplanung gilt: Zielstädte vorab prüfen (Zonen, Plakette/Registrierung, Ausnahmen).

Checkliste Frankreich Führerschein

Ausweis/Reisepass

Fahrzeugschein

Tempolimits inkl. Nässe-Regeln notiert

Handschuhe für Fahrer und Beifahrer

Warnweste(n) an Bord (Fahrer/Beifahrer)

Helm: CE-konform + reflektierende Elemente/Aufkleber

Regeln zur Staudurchfahrt bekannt

Fahranfänger-Sonderlimits

Zielstädte auf Umwelt-/Zufahrtszonen geprüft