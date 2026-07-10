Elektro-125er für Militär, Stadt und Gelände: GR1T Motorcycles aus Berlin und Mailand

Das Berliner und Mailänder E-Motorrad-Start-up bereitet den Sprung von der Prototypenphase in Richtung Serienproduktion vor. Dafür arbeitet GR1T Motorcycles an einer konsequent modularen Plattformstrategie.

Nach dem EICMA-Auftritt 2025 mit den beiden Prototypen G1S Street und G1X Scrambler folgte Anfang 2026 ein Konzept namens "Raider". Dazu gleich mehr.

G1S Street und G1X Scrambler Laut Unternehmen stecken 14 Monate Entwicklung und Tests in dieser zweiten Prototypenrunde von G1S Street und G1X Scrambler.

Gemeinsame Eckdaten:

Zwei entnehmbare Akkus

Reichweite: bis zu 150 km, 120 km kombiniert City/Highway

Höchstgeschwindigkeit: ca. 130 km/h

Gewicht: 127 kg mit zwei Akkus

Antrieb: bürstenloser Radialfluss-Motor; Dauerleistung: 11 kW; Spitzenleistung: 26,6 kW; maximales Drehmoment: 85 Nm

Ladezeiten: 0–100 % in 3,2 h; 0–80% in 2,5 h an "Low-Voltage"-Steckdose

Ausstattung: 4G/5G-Konnektivität, schlüsselloses Entsperren, Wireless-Charging fürs Smartphone, 5-Zoll-Display mit eigener App, drei Onboard-Kameras sowie vier Fahrmodi inklusive Rekuperation.

G1S Street Bei der G1S Street nennt GR1T außerdem 17-Zoll-Pirelli Angel City-Reifen und eine Zuladung von 190 kg. Der Fokus liegt klar auf urbaner Mobilität und auch Flotten- sowie Liefer-Einsatz.

G1X Scrambler Der G1X Scrambler soll die Brücke zwischen Straße und leichtem Offroad schlagen, unter anderem mit 830 mm Sitzhöhe, Schutzbügel und Handprotektoren sowie einem Windschild. Auch der Scrambler rollt auf 17-Zöllern, allerdings bereift mit den Karoo Street von Pirellis Konzernschwester Metzeler.

Garantie und Preise Bemerkenswert: GR1T spricht von einer 6-Jahres-Batteriegarantie. Akkus, die bei normaler Nutzung auf 80 Prozent fallen, sollen ersetzt werden (bei Rückgabe der alten Akkus). Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen. Die Preise hierfür:

G1S: regulär ab 7.000 Euro (zzgl. MwSt.)

G1X: regulär ab 8.000 Euro (zzgl. MwSt.)

GR1T Raider für Militär- oder Zivileinsatz Anfang 2026 stellte GR1T mit dem Raider ein Konzept vor, das ausdrücklich als Dual-Use-Plattform gedacht ist: für Militär sowie Behörden, aber ebenso für zivile Fahrer in "anspruchsvoller Umgebung". Basis ist die G1-Plattformarchitektur.

GR1T nennt für den Raider unter anderem:

bis zu 150 km Einsatzreichweite (konfigurations-/einsatzabhängig)

2 entnehmbare Akkus sowie zusätzliche Transportkapazität für bis zu 4 weitere Akkus

ca. 130 km/h Top-Speed Das Konzept setzt auf praktische Einsatzdetails, wie:

IR-Abschirmung (thermische Signatur reduzieren)

verstärkte Abdichtung gegen Wasser

verlängerte Sitz-/Load-Fläche

zusätzliche Befestigungspunkte für modulare Gepäcklösungen

extra Seitenbeleuchtung

"Master light kill switch" (alle Lichter werden mit einem Knopfdruck deaktiviert)

mehr Bodenfreiheit und Offroad-Bereifung Der Raider ist damit weniger neues Modell als eine Ausformung der GR1T-Idee: ein Kernfahrzeug, viele Rollen – je nach Aufbau und Mission.

Nächster Schritt: Serienfertigung

Im Januar 2026 kommunizierte GR1T, man sei auf dem Weg "vom fortgeschrittenen Prototyping bis zur Serienfertigung". Wann es genau so weit sein wird, ist noch nicht bekannt.