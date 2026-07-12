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Reisen

Weltreise mit dem Motorrad durch 16 Länder: Staub, Steppe, Freiheit:

Weltreise mit dem Motorrad
Ein Zylinder, 16 Länder und über 50.000 Kilometer

Tobias Grimm setzt seinen Kindheitstraum um und fährt mit der KTM LC4 Adventure um die Welt – über 50.000 Kilometer durch 16 Länder. Mongolei, Japan, Bolivien, Chile, Peru. Er erlebte Spannendes, Skurriles, Herzerwärmendes und Gefährliches.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.07.2026
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Reiseenduro-Motorrad auf Schotterstraße in Patagonien, Chile, mit schneebedeckten Bergen, den Anden, im Hintergrund.
Foto: Tobias Grimm

Bereits als Kind verschlang Tobias heimlich unter der Bettdecke Abenteuerbücher, und die darin enthaltenen Geschichten aus aller Welt ließen die Sehnsucht nach Fernreisen stetig wachsen. Von seinem Vater erbte er die Liebe zum Motorradfahren, und so verbanden sich zwei Kindheitsträume zu einem großen Ziel: einmal mit dem Motorrad um die Welt.

Mit 16 den 125er-Führerschein gemacht

Mit 16 machte er den Führerschein, auf einer Honda Rebel 125 unternahm er erste Touren im Rheinland. Das erste "große Mopped" war dann eine KTM LC4 Adventure. Die knackige Sportenduro im Rallye-Reise-Trimm rüttelte und schüttelte den Piloten zwar ordentlich durch, mit ihr fuhr er trotzdem mehrwöchige Touren, unter anderem einmal rund um die Ostsee.

Als Erwachsener stellte ...

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