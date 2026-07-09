Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Ratgeber
Verkehr & Wirtschaft

Motorradfahren in Italien: Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Motorradfahren in Italien
Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Motorradfahren in Italien: Tempolimits, Mindest-Hubraum für Autobahn und Schnellstraße, Pflichtausrüstung (Warnweste) und Mautsystem (Stand 06.07.2026).

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.07.2026
Als Favorit speichern
Motorradfahren in Italien
Foto: Jörg Künstle

Kurzüberblick

  • Tempolimits: i. d. R. innerorts 50 km/h, außerorts 90 km/h, Schnellstraße 110 km/h, Autobahn 130 km/h (teils 150 km/h auf bestimmten dreispurigen Autobahnen, wenn ausgeschildert)
  • Autobahn/Schnellstraße: erlaubt nur für Motorräder ab 120 cm³ Hubraum
  • Warnweste: Warnwestenpflicht für alle Mitfahrenden
  • Verbandszeug/Warndreieck: kein Pflicht-Verbandszeug und kein Pflicht-Warndreieck.
  • Maut: Autobahnen sind in der Regel mautpflichtig; üblich ist ein Ticket-System (Einfahrt Ticket, Ausfahrt bezahlen) bzw. elektronische Systeme/Transponder.
  • Helm: müssen der ECE R22 entsprechen (genehmigt/gekennzeichnet)
  • Fahren im Stehen/einhändig/Wheelies: verboten

1) Dokumente & Nachweise

Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):

  • Führerschein
  • Ausweis/Reisepass
  • Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
  • Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer)

2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten

  • Warnweste für Fahrer und ggf. Sozius

Tipp: Warnwesten unbedingt griffbereit verstauen.

3) Verkehrsregeln speziell für Motorradfahrer

Mindest-Hubraum für Autobahn und Schnellstraße

Auf Autobahnen und Schnellstraßen dürfen in Italien nur Motorräder und Roller mit mindestens 120 cm³ Hubraum fahren. Bei Motorrädern mit Beiwagen müssen es mindestens 250 Kubik sein.

Fahren im Stehen / einhändig / Wheelies

Der Art. 170 der italienischen Straßenverkehrsordnung (Codice della Strada) schreibt Folgendes für Motorradfahrer vor: beide Hände am Lenker, korrekt sitzen, Vorderrad nicht anheben. Stehend auf den Rasten, einhändiges Fahren oder Wheelies sind verboten.

Vorschrift für Helm

Helme müssen der ECE-Norm 22-05 oder 22-06 entsprechen.

Ladung / Gepäck

Auf Motor- und Kleinkrafträdern dürfen Gegenstände befördert werden, wenn sie ordnungsgemäß gesichert sind und die Fahrzeugumrisse um nicht mehr als 50 cm überragen.

Kleinkraftrad mit/ohne Sozius

Für den seltenen Fall, dass ein Leser mit dem Kleinkraftrad nach Italien aufbricht: Beifahrer sind nur dann erlaubt, wenn in der Zulassungsbescheinigung ein Beifahrersitz eingetragen ist und der Fahrer mind. 16 Jahre alt ist.

Beiwagen & Anhänger

  • Beiwagen sind zugelassen.
  • Italienisches Recht untersagt zwar grundsätzlich Anhängerbetrieb bei Klein- und Motorrädern, doch das gilt laut ADAC nicht für im EU-Ausland zugelassene Motorräder mit Anhänger; nach offizieller Verlautbarung des zuständigen italienischen Ministeriums werden ausländische Motorradgespanne nicht beanstandet.

Blitzer-Apps sind zudem in Italien tabu.

4) Maut, Umwelt- und Zufahrtsregeln in Italien

In Sachen Maut setzt Italien überwiegend auf ein "geschlossenes System": Ticket bei Einfahrt, Bezahlung bei Ausfahrt.

Elektronische Bezahlung/Transponder

Mithilfe von Telepass oder anderen Transponderlösungen läuft die Bezahlung automatisch (auch für Motorräder).

ZTL – Verkehrs-beschränkte Zonen in Städten

In vielen italienischen Innenstädten gibt es die ZTL (Zona a traffico limitato), in denen der Verkehr eingeschränkt oder gesperrt ist. Da die Regeln je Stadt variieren, am besten ganz konkret zu der Stadt recherchieren, in/durch die ihr fahren werdet.

Checkliste Italien

  • Führerschein, Ausweis, Fahrzeugschein
  • Versicherungsdaten/Notfallkontakte offline verfügbar
  • Warnwesten für Fahrer und (falls vorhanden) Beifahrer an Bord
  • Tempolimits gespeichert (50/90/110/130; ggf. 150 wo beschildert)
  • Autobahn/Schnellstraße nur einplanen, wenn Motorrad ≥ 120 cm³
  • Maut-Handling klären (Ticket/Bezahlung oder Transponder)
  • Bei Stadtzielen prüfen: ZTL-Regeln der jeweiligen Stadt

Fazit