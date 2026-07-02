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Modern Classic

Mit Euro 5+ für 3.799 Euro: 125er-Retro-Mini-Bike-Gespann GZ Duo 125

GZ Duo 125 Mini-Gespann für 3.799 Euro
Retro-Mini-Bike mit Beiwagen und Euro 5+

Mini-Bikes nach Vorbild der Honda Monkey gibt es längst unzählige, doch die GZ Duo 125 ist ein Mini-Gespann mit Beiwagen und europäischer Straßenzulassung – für nur 3.799 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.07.2026
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GZ Duo 125 Retro-Mini-Bike mit Beiwagen (2026)
GZ Duo 125 Retro-Mini-Bike mit Beiwagen (2026)
GZ Duo 125 Retro-Mini-Bike mit Beiwagen (2026)
10Bilder
GZ Duo 125 Retro-Mini-Bike mit Beiwagen (2026)

In Remseck zwischen Stuttgart und Ludwigsburg hat die Firma GZ Bike Germany sich – unter der Geschäftsführung von Xiaoli Stelzenmüller – auf Retro-Mini-Bikes spezialisiert. Wesentliche Komponenten kommen offenbar aus China, doch die Mini-Bikes nach klassischem Vorbild der Honda Monkey sind nach europäischen Standards konfiguriert und hierzulande straßenzugelassen.

GZ Duo 125 als Mini-Gespann für Führerschein A1 & B196

Aktuelles Top-Modell der GZ Bikes ist die GZ Duo 125, ein Retro-Mini-Bike mit Beiwagen und somit ein Retro-Mini-Gespann. Als 125er ist dieses Dreirad-Fahrzeug der Klasse L4e fahrbar mit Führerschein-Klasse A1 (ab 16 Jahren) oder mit Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

Motor: Viertakt-Einzylinder mit 8,5 PS (Euro 5+)

Von Zulieferer Jincheng aus China stammt der Motor der GZ Duo 125, ein luftgekühlter Viertakt-Einzylinder nach jahrzehntelang bekannter Honda-Vorlage. Mit 125 Kubik und quadratischem Bohrung-Hub-Verhältnis (jeweils 54 mm) kommt er nach Angaben von GZ Bike auf 8,5 PS (6,3 kW) bei 7.500/min. Euro-5+-konform, wohlgemerkt.

Halb-Automatik und über 300 Kilometer Reichweite

Damit beschleunigt das Mini-Gespann GZ Duo 125 mit 4 Gängen und Halb-Automatik samt Fliehkraftkupplung (wie bei Honda) auf bis zu 66 km/h (ebenfalls Herstellerangabe). Und es verbraucht nur um 2 Liter pro 100 Kilometer. Mit 6,5 Liter Benzintankvolumen ergeben sich rechnerisch also über 300 Kilometer Reichweite pro Tankfüllung.

Spezial-Fahrwerk: Mini-Bike mit Beiwagen und 3 Rädern

Telegabel vorn und zwei Federbeine hinten sind klassische Fahrwerk-Standards an der GZ Duo 125. Hier kommt allerdings der rechtsseitig angehängte – und abnehmbare – Beiwagen hinzu, ebenfalls rundlich geformt im Retro-Look. Alle 3 Räder haben das gleiche Mini-Bike-Format: 3,5-10.

128 kg leicht und bis zu 150 kg Zuladung

Am Vorderrad hat die GZ Duo 125 eine Scheibenbremse, am Hinterrad sowie am Beiwagenrad jeweils eine Trommelbremse. Das genügt locker für die genannten 128 Kilogramm Fahrzeuggewicht des Mini-Gespanns und auch für dessen zulässiges Gesamtgewicht, 278 Kilogramm. Damit ergeben sich bis zu 150 Kilogramm erlaubte Zuladung, davon 70 Kilogramm im Beiwagen.

GZ Duo 125 – Verfügbarkeit, Farben und Preis

In 5 jeweils mehrfarbigen Varianten (siehe in der Bildergalerie oben) ist die GZ Duo 125 im Jahr 2026 in Deutschland verfügbar. Einheitlich günstig, quasi proportional "mini" ist der Preis: 3.799 Euro.

Fazit

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