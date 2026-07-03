BMW Motorrad Modelle 2027: Neue GS - oder nur neue Farben?

Dass die aktuell wichtigste BMW, die R 1300 GS mitsamt R 1300 GS Adventure, in der offiziellen Liste zum Modell-Jahrgang 2027 fehlt, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass da etwas mehr oder weniger Neues kommt.
Kommt 2027 die neue BMW R 1350 GS?
Erst kürzlich hatte MOTORRAD über die naheliegend erscheinende BMW R 1350 GS spekuliert, doch es könnte 2027 noch bei der 1300er bleiben – dann allerdings mit einem Facelift, beziehungsweise Schnabel-Lift.
Facelift für die BMW R 1300 GS (2027)?
In der 2027er-Liste von BMW, veröffentlicht am 2. Juli 2026 und gültig ab August 2026, fehlen weitere GS-Modelle, etwa die erst neu eingeführte BMW F 450 GS. Aber auch die BMW F 900 GS. Lediglich das Retro-Modell, die BMW R 12 G/S, ist mit einer neuen Farbvariante aufgelistet. Hier alle – bisher bekannten – Änderungen zum Modell-Jahrgang 2027 von BMW Motorrad im Detail:
BMW R 12 G/S (2027)
- Ausstattungsvarianten Option 719 und Option 719 II mit neuer Farbvariante "Frozen Brooklyngrau metallic"
- bisherige Option 719 "Sandrover uni matt" entfällt
BMW R 1300 R (2027)
- Sonderausstattung: Kofferhalter links/rechts jetzt als Sonderausstattung ab Werk möglich
- Sonderausstattung: neues Tourenpaket mit Kofferhalter links/rechts, Zentralverriegelung und Hauptständer
BMW R 1300 RS (2027)
- Sonderausstattung: Kofferhalter links/rechts jetzt auch ab Werk möglich für Ausstattungsvariante Performance
BMW M 1000 RR (2027)
- M Motorsport Rahmen der 3. Generation
- deutlich verbesserte Flex-Eigenschaften
- Wandstärken um circa 30 % reduziert
- Gewicht um circa 1,3 kg reduziert
- Serienausstattung mit M Schmiederädern
- M Carbon Räder werden alternativer Paketinhalt
- Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II
- bisheriges M Competition Paket entfällt
BMW M 1000 R (2027)
- Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II als neue Pakete
- bisheriges M Competition Paket entfällt
BMW M 1000 XR (2027)
- Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II als neue Pakete
- bisheriges M Competition Paket entfällt
BMW S 1000 RR (2027)
- Ausstattungsvariante Edition M Sport in neuer Farbvariante "Blackstorm Metallic/M Motorsport" sowie mit Windschild getönt und M Schmiederädern
- Sonderausstattung: USB-Ladeanschluss im Dynamik-Paket sowie in der Edition M Sport enthalten
- Sonderausstattung: M Paket mit neuem Inhalt
- M Schmiederäder, M Carbon Räder werden alternativer Paketinhalt
- bisherige Farbvariante "Sport/Bluestone metallic" entfällt
BMW S 1000 R (2027)
- Sonderausstattung: USB-Ladeanschluss im Komfort-Paket enthalten
BMW K 1600 GT (2027)
- Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
- Plakette "K 1600 Edition"
- Sitzbank schwarz/gelb
- Felgentape gelb
- bisherige Option 719 "Blue Ridge Mountain metallic" entfällt
BMW K 1600 GTL (2027)
- Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
- Plakette "K 1600 Edition"
- Sitzbank Option 719 schwarz
- Schmiederad Option 719
- bisherige Option 719 "Blue Ridge Mountain metallic" und "Exclusive Gravity Blue metallic" entfallen
BMW K 1600 B Bagger und Grand America (2027)
- Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
- Plakette "K 1600 Edition"
- bisherige Option 719 "Ionicsilver metallic" entfällt
BMW F 900 R (2027)
- Sonderausstattung: Komfort-Paket mit neuem Inhalt M Endurance Kette
BMW F 900 XR (2027)
- Sonderausstattung: Komfort-Paket mit neuem Inhalt M Endurance Kette