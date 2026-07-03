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BMW Motorrad Modelle 2027: Neue GS - oder nur neue Farben?

BMW Motorrad Modelle 2027
Neue GS - oder nur neue Farben?

Traditionell stellt BMW im August auf den nächsten Modell-Jahrgang um, mit neuen Farben und neuen Ausstattungspaketen. Mindestens ebenso interessant ist allerdings, welche Modelle in der Liste für 2027 fehlen – unter anderem die BMW R 1300 GS. Kommt 2027 eine Neue?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.07.2026
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BMW R 12 G/S (2027)
Foto: BMW

Dass die aktuell wichtigste BMW, die R 1300 GS mitsamt R 1300 GS Adventure, in der offiziellen Liste zum Modell-Jahrgang 2027 fehlt, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass da etwas mehr oder weniger Neues kommt.

Kommt 2027 die neue BMW R 1350 GS?

Erst kürzlich hatte MOTORRAD über die naheliegend erscheinende BMW R 1350 GS spekuliert, doch es könnte 2027 noch bei der 1300er bleiben – dann allerdings mit einem Facelift, beziehungsweise Schnabel-Lift.

Facelift für die BMW R 1300 GS (2027)?

In der 2027er-Liste von BMW, veröffentlicht am 2. Juli 2026 und gültig ab August 2026, fehlen weitere GS-Modelle, etwa die erst neu eingeführte BMW F 450 GS. Aber auch die BMW F 900 GS. Lediglich das Retro-Modell, die BMW R 12 G/S, ist mit einer neuen Farbvariante aufgelistet. Hier alle – bisher bekannten – Änderungen zum Modell-Jahrgang 2027 von BMW Motorrad im Detail:

BMW R 12 G/S (2027)

  • Ausstattungsvarianten Option 719 und Option 719 II mit neuer Farbvariante "Frozen Brooklyngrau metallic"
  • bisherige Option 719 "Sandrover uni matt" entfällt

BMW R 1300 R (2027)

  • Sonderausstattung: Kofferhalter links/rechts jetzt als Sonderausstattung ab Werk möglich
  • Sonderausstattung: neues Tourenpaket mit Kofferhalter links/rechts, Zentralverriegelung und Hauptständer

BMW R 1300 RS (2027)

  • Sonderausstattung: Kofferhalter links/rechts jetzt auch ab Werk möglich für Ausstattungsvariante Performance

BMW M 1000 RR (2027)

  • M Motorsport Rahmen der 3. Generation
  • deutlich verbesserte Flex-Eigenschaften
  • Wandstärken um circa 30 % reduziert
  • Gewicht um circa 1,3 kg reduziert
  • Serienausstattung mit M Schmiederädern
  • M Carbon Räder werden alternativer Paketinhalt
  • Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II
  • bisheriges M Competition Paket entfällt

BMW M 1000 R (2027)

  • Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II als neue Pakete
  • bisheriges M Competition Paket entfällt

BMW M 1000 XR (2027)

  • Sonderausstattung: M Track Paket und M Track Paket II als neue Pakete
  • bisheriges M Competition Paket entfällt

BMW S 1000 RR (2027)

  • Ausstattungsvariante Edition M Sport in neuer Farbvariante "Blackstorm Metallic/M Motorsport" sowie mit Windschild getönt und M Schmiederädern
  • Sonderausstattung: USB-Ladeanschluss im Dynamik-Paket sowie in der Edition M Sport enthalten
  • Sonderausstattung: M Paket mit neuem Inhalt
  • M Schmiederäder, M Carbon Räder werden alternativer Paketinhalt
  • bisherige Farbvariante "Sport/Bluestone metallic" entfällt

BMW S 1000 R (2027)

  • Sonderausstattung: USB-Ladeanschluss im Komfort-Paket enthalten

BMW K 1600 GT (2027)

  • Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
  • Plakette "K 1600 Edition"
  • Sitzbank schwarz/gelb
  • Felgentape gelb
  • bisherige Option 719 "Blue Ridge Mountain metallic" entfällt

BMW K 1600 GTL (2027)

  • Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
  • Plakette "K 1600 Edition"
  • Sitzbank Option 719 schwarz
  • Schmiederad Option 719
  • bisherige Option 719 "Blue Ridge Mountain metallic" und "Exclusive Gravity Blue metallic" entfallen

BMW K 1600 B Bagger und Grand America (2027)

  • Ausstattungsvariante Edition II mit neuer Farbvariante "Imperialblau metallic"
  • Plakette "K 1600 Edition"
  • bisherige Option 719 "Ionicsilver metallic" entfällt

BMW F 900 R (2027)

  • Sonderausstattung: Komfort-Paket mit neuem Inhalt M Endurance Kette

BMW F 900 XR (2027)

  • Sonderausstattung: Komfort-Paket mit neuem Inhalt M Endurance Kette

Fazit

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