Diese Motorräder packen die Euro 5-Hürde nicht Auf diese Modelle müssen wir künftig verzichten

Schon von Euro 3 auf Euro 4 traf es vor allem die Modelle, die sich am Markt einfach nicht durchgesetzt hatten und wie das sprichwörtliche Blei in den Showrooms einstaubte. Auch für Euro 5 sortieren die Hersteller wieder einige Modelle aus, deren Markterfolg keine Fortsetzung rechtfertigt oder für die bereits technisch zukunftssichere Modelle parat stehen. So bleibt uns nur, die Hand zu Salut an die Stirn zu führen für zum Teil großartige Motorräder, die es mit Euro 5 so nicht mehr geben wird.

Harley-Davidson Harley trennt sich nach 63 Jahren bisher ersatzlos von der kompletten Sportster-Reihe. Eine Träne sei ihr gewiss, auch wenn potente Nachfolge wohl schon in den Startlöchern steht.

Darunter auch ganze Modellreihen, wie die zurecht kultigen Sportster von Harley Davidson. 63 Jahre lang gab es die Sportster-Reihe. Technische Basis war zuletzt der 1986 eingeführte Sportster Evolution-Twin. Hier war es nicht nur durch Euro 5 wahrlich Zeit für etwas Neues. Eben dieses Neue bleibt Harley allerdings noch schuldig.

BMW Die komplette K-Baureihe um den herrlichen Sechszylinder stellt BMW (zunächst) ersatzlos ein. Mal sehen was da kommt.

Auch die komplette K-Reihe von BMW wird es vorerst nicht mehr geben. Der Super-Sechszylinder geht in Rente. Was danach in Sachen Megatourer kommt, steht bisher noch in den Sternen.

Jörg Künstle

Ein treffliches Beispiel für fehlenden Markterfolg gibt Aprilia wohl mit dem Einstellen der 900er-Twins mit Shiver 900 und Dorsoduro 900. Feiner Motor, toller Klang, charmante Kräder, aber eben in einem hart umkämpften Preissegment nur mit Achtungserfolgen ausgezeichnet.

Honda UK Honda hat auch die beiden kultigen Rippenviecher CB 1100 EX und CB 1100 RS nicht neu homologieren lassen.

Auch bei Honda wird einiges mit Kultfaktor das neue Jahr nur als Auslaufware erleben. Die prächtigen V-Vierzylinder in den drei VFR-Modellen gehen ebenso den Weg alles Irdischen wie die ikonischen Reihenvierer der CB 1100-Modelle EX und RS.

Kawasaki. Aber auch der Kompressor schützt nicht vor der Rente. Auch Kawasakis Rakete Ninja H2 wird nicht über Euro 5 gebracht.

Großer Kehraus bei Kawasaki, der vor allem nach einer Straffung des Sortiments erscheint. Klingt logisch, auch wenn so den Tieffluggeschossen ZZR 1400 und auch der Ninja H2 das Ende naht, ebenso wie den kleinen 400ern, der ZX-6 R oder dem Evergreen schlechthin: der Kawasaki Z 1000.

jkuenstle.de Yamaha trennt sich nun endgültig von der großen Tenere. Die XTZ 1200 sollte die GS von BMW attackieren, was ihr nicht gelang.

Auch bei Yamaha geht es den Ikonen an den Kragen. Der Reisedampfer FJR 1300 wurde zwar schon vor Euro 4 für tot erklärt, dieses Mal haben die Stimmen aber recht, ebenso wie bei der erfolglosen XTZ 1200 Ténéré oder den beiden 950er-Twins SCR und XV.