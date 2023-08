In Hamm, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, wurde am Freitag, den 11. August 2023 ein Motorradfahrer geblitzt. Der mobile Blitzer mitsamt einem zivilen Fahrzeug der Polizei war auf die Münsterstraße ausgerichtet. Geschwindigkeitsbegrenzung an dieser Stelle: 70 km/h. Der geblitzte Motorradfahrer fuhr 143 km/h – auf dem Hinterrad.