Neue China-Brutale mit über 1.000 Kubik: QJMotor SRK 1051 als Hyper Naked für 2027?

Während die eigentlich noch neue QJMotor SRK 921 gerade erst bei den Händlern und Kunden in Europa angekommen ist – als "China-Brutale" für unter 10.000 Euro – zeigt QJMotor schon das Nachfolgemodell: die SRK 1051. Und die übernimmt offenbar die eigenständige Design-Linie von C-Creative aus Italien (Giovanni Castiglioni & Adrian Morton, beide Ex-MV Agusta), initial als "SRK 1000" angekündigt.

Aufgebohrter Reihenvierzylinder auf Basis von MV Agusta Mit 1.051 Kubik übersteigt die neue QJMotor SRK 1051 die prestigerelevante Liter-Marke – wie bereits die supersportliche, vollverkleidete QJMotor SRK 1051 RR. Wobei die Grundkonstruktion des Reihenvierzylinder-Motors auf die – kurze – Zusammenarbeit des chinesischen Herstellers mit MV Agusta zurückzuführen ist. Konkret auf das ältere 921er-Triebwerk von MV Agusta, für die neuen 1051er bei QJMotor aufgebohrt von jeweils 73 auf 78 Millimeter. Mit unverändertem Kolbenhub (55 mm) ergeben sich exakt 1.051 Kubik.

Neue QJMotor SRK 1051: Spitzenleistung steigt von 128 auf 144 PS Von den bisher 128 PS der QJMotor SRK 921 steigt die Spitzenleistung des aufgebohrten Vierzylinder-Motors für die neue QJMotor SRK 1051 auf 144 PS (106 kW) bei 11.000/min. Das sind zwar immerhin 16 PS mehr, angeblich ebenfalls Euro-5+-konform, doch das inzwischen in der Kategorie "Hyper Naked" erreichte Niveau um 200 PS unterbietet der chinesische Hersteller weiterhin deutlich.

Fahrwerk mit Einarmschwinge ebenfalls auf MV-Agusta-Basis Bereits bekannt – sowohl von MV Agusta als auch von QJMotor – ist der Fahrwerksaufbau der QJMotor SRK 1051: Brückenrahmen aus Stahl-Gitterrohr mit Aluminium-Elementen, Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein hinten und Upside-down-Telegabel vorn. QJ-Partner Marzocchi liefert die einstellbaren Komponenten sowie den Lenkungsdämpfer. Von Brembo aus Italien stammt die Bremsanlage, wahrscheinlich kombiniert mit schräglagensensiblem ABS von Bosch. Und der Hinterreifen hat "Hyper"-Format: 190/50 ZR 17.

Technische Daten und Ausstattung Weitere zu erwartende Ausstattung der neuen QJMotor SRK 1051 ist – wie bereits bei der QJMotor SRK 921 – eine Schlupfregelung (TCS), ein Tempomat sowie ein bidirektionaler Quickshifter zum Hoch- und Herunterschalten des 6-Gang-Getriebes ohne Ziehen des Kupplungshebels. Ebenfalls hoher moderner Standard ist ein großes TFT-Display mitsamt Reifenluftdruck-Anzeigen, USB-Anschluss und Connectivity. Mit gefülltem Benzintank (circa 15 Liter) wiegt die "China-Brutale" rund 220 Kilogramm.

Neue QJMotor SRK 1051 für 2027? Euro-Preis? Da 2026 die QJMotor SRK 921 in Deutschland erhältlich ist, könnte die neue QJMotor SRK 1051 zur Saison 2027 folgen. Mit 9.999 Euro bleibt die 921er bisher knapp unter 10.000 Euro, die 1051er dürfte diese Preismarke überschreiten. Um wie viel, das wird spannend zu beobachten sein – zumal im deutlich teureren Konkurrenzumfeld.