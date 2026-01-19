Markenverzeichnis öffnen
Richtig teuer und manchmal Knast: Die strengsten Strafen für Tempoverstöße

Die teuersten Länder für Tempoverstöße
Das kostet das Knöllchen im Urlaub

Zu schnell fahren kann teuer werden, besonders in einigen Nachbarländern. MOTORRAD zeigt die teuersten Länder für Tempoverstöße.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.01.2026
Reise Cevennen/Frankreich
Foto: Dirk Schäfer

In Deutschland ist Rasen günstig. In unseren Nachbarländern sieht das anders aus: In Frankreich etwa droht seit diesem Jahr sogar eine Freiheitsstrafe, wenn jemand außerorts mit 50 km/h zu viel unterwegs ist – dort gilt meist ein Tempolimit von 80 km/h.

Deutschland: Moderate Strafen

Deutschland bleibt in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen relativ moderat. Für eine Überschreitung von 20 km/h sind ab 88,50 Euro fällig. Ab 21 km/h kostet die Überschreitung ab 128,50 Euro. Wer über 50 km/h zu schnell ist, muss mit mindestens 500 Euro rechnen, dazu 2 Punkte und mindestens einem Monat Fahrverbot.

Frankreich: drakonische Strafen bei extremen Überschreitungen

Frankreich verschärfte Ende 2025 seine Bußgeldregelungen für extrem hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen drastisch. Eine Überschreitung von mehr als 50 km/h über dem Tempolimit wird als Straftat eingestuft und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro, einem Führerscheinentzug sowie im schlimmsten Fall Gefängnisstrafen von bis zu 3 Monaten geahndet werden.

Italien: Höhere Strafen nachts und auf Autobahnen

In Italien sind Bußgelder nicht nur von der Geschwindigkeit abhängig, sondern auch von der Tageszeit. Nächtliche Geschwindigkeitsverstöße (zwischen 22:00 und 07:00 Uhr) werden mit bis zu 30 Prozent höheren Strafen belegt. Bei einer Überschreitung von mehr als 50 km/h über dem Tempolimit müssen Fahrer tagsüber bereits mit mindestens 545 Euro rechnen.

Spanien: Schon ab 20 km/h teuer

Die Strafen in Spanien gelten als hoch und teuer. Für eine Überschreitung von 20 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften müssen Fahrer ab 100 Euro Bußgeld rechnen. Bei einer Überschreitung von mehr als 50 km/h beträgt die Strafe ab 600 Euro.

Österreich: bis zu 7.500 Euro Strafe

Österreich verfolgt eine eher moderate Linie bei Bußgeldern. Eine Überschreitung von 20 km/ kostet in der Regel ab 60 Euro.

Kein Pardon gewährt Österreich, wer über 50 km/h zu schnell erwischt wird. Hier drohen Strafen bis 7.500 Euro.

Niederlande: hohe Strafen und umfassende Maßnahmen

In den Niederlanden müssen Temposünder mit erheblich höheren Strafen rechnen. Schon bei 10 km/h zu schnell stehen mindestens 84 Euro auf dem Ticket.

Selbst Verstöße von 20 km/h kosten zwischen 229 und 225 Euro, und unnötiges Hupen kostet 190 Euro. Überschreitungen ab 30 km/h kosten ab 446 Euro innerorts.

Ab 50 km/h zu schnell gilt das Einkommen des Fahrers als Maßstab der Strafe.

Belgien: Verstöße mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten

In Belgien sind die Bußgelder für Temposünden ebenfalls heftig. Ab 1 km/h sind bereits 50 Euro zu zahlen, ab 11 km/h kommt 1 Euro je weiterem Zähler hinzu. Überschreitungen von mehr als 50 km/h können mit Bußgeldern bis zu 2.750 Euro und Fahrverboten verbunden sein.

Polen: hohe Strafen mit möglichen Fahrverboten

In Polen sind die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen im EU-Vergleich im oberen Drittel. Eine Überschreitung bis 30 km/h kostet bis zu 93 Euro, während ab 50 km/h Überschreitung ab 1.170 Euro und Fahrverbot zu rechnen ist.

Ungarn: Moderate Bußgelder

In Ungarn sind die Bußgelder relativ moderat. Das Überschreiten mit 20 km/h schlägt ab 130 Euro zu Buche, bei mehr als 50 km/h außerhalb der Ortschaften sind ab 255 Euro zu zahlen. Parkverstöße sind hingegen teuer, sie können bis zu 400 Euro kosten.

Tschechien: Heftige Bußgelder, hohe Strafen für Wiederholungstäter

Tschechien verfolgt mittlerweile eine harte Linie bei Geschwindigkeitsverstößen. Eine Überschreitung von 20 km/h innerorts kostet hier bis 400 Euro, während für 50 km/h außerhalb Ortschaften bis 1.000 Euro fällig werden.

Portugal: Niedrige Bußgelder je nach Region

In Portugal werden Bußgelder je nach Region unterschiedlich berechnet. Überschreitungen von 20 km/h kosten etwa ab 60 Euro, bei 50 km/h außerhalb beginnen die Strafen ab 120 Euro.

Fazit