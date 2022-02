Rückruf Harley-Davidson Pan America und Sportster S Display macht Probleme

Harley-Davidson ruft in den USA rund 4.000 Motorräder der Modelle Pan America, Pan America S und Sportster S zurück in die Werkstätten. Grund ist ein Fehler in der Software des Displays, dass bei Temperaturen unter Null Grad Celsius eine Temperaturwarnung ausgibt und die Anzeigen abschaltet. Da nach US-Recht die Fahrt ohne Tachometer nicht erlaubt ist, wird die Software in dem Rückruf mit einem Update überspielt. In den USA hat Harley die betroffenen Halter angeschrieben. Ob europäische Modelle ebenfalls betroffen sind, ist noch nicht bekannt, die Anfrage bei Harley in Deutschland läuft.

Betroffene Modelle

Betroffen von dem Rückruf sind in den USA 2.645 Pan America 1250 S, die zwischen dem 10. März und 19. Oktober 2021 hergestellt wurde. Weitere 44 Pan America 1250, die zwischen dem 24. Mai 2021 und 12. Oktober 2021 produziert wurden und 1.228 Sportster S, die zwischen dem 21. Mai und 3. Dezember 2021 vom Band liefen. Die dazugehörigen Fahrgestellnummern sind:

Harley-Davidson Pan America 1250 S: 1HD1ZES18MB300794 bis 1HD1ZES29MB315751

Harley-Davidson Pan America 1250: 1HD1ZDS11MB305300 bis 1HD1ZDS28MB315752

Harley-Davidson Sportster S: 1HD1ZC42XMB305005 bis 1HD1ZC417MB318088

Fazit

Knapp 4.000 Harleys der Baureihen Pan America und Sportster S werden für ein Update der Display-Softwaren zurückgerufen. Die aktuelle Software kann bei Temperaturen unter Null einen Fehler ausgeben und die Anzeige ausschalten.