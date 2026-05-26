Sicherheitskampagne: Alle Partner im Überblick

Neben zehn Partnerzeitschriften der Motor Presse Stuttgart unterstützen uns viele weitere Partner aus der Industrie und anderen Branchen, die wir Ihnen hier in alphabetischer Reihenfolge vorstellen:

Hersteller

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe konnte in den letzten fünf Jahren den Bestand in ihrer Hauptsparte, der Kfz-Versicherung, um eine Million auf mittlerweile 14 Millionen versicherte Fahrzeuge steigern. Gemessen am Bestand ist sie damit Deutschlands größter Autoversicherer.

Jedes vierte deutsche Auto ist HUK-versichert. Die überdurchschnittlichen Zuwachsraten verdankt die HUK-COBURG ihren günstigen Beiträgen. Und ihrer frühen digitalen Ausrichtung: Der im Jahr 2000 gegründete reine Online-Versicherer HUK24 hat besonders zum Wachstum beigetragen. Mit heute über drei Millionen versicherten Fahrzeugen ist die HUK24 schon länger der größte deutsche Auto-Direktversicherer.

Innovation ist das Markenzeichen der HUK-COBURG. Angefangen vom Schadenmanagement über den Autoservice bis hin zum Telematik-Produkt Telematik Plus nimmt sich die HUK rasch und effizient neuen Entwicklungen auf dem Versicherungsmarkt an.

Die Kfz-Versicherung ist traditioneller Schwerpunkt des Geschäfts der HUK-COBURG Versicherungsgruppe. Auf sie entfällt mehr als die Hälfte der Beitragseinnahmen. Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe spielt aber auch in anderen Sparten eine wichtige Rolle: In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Insgesamt versteht sich die HUK-COBURG Versicherungsgruppe mit über 13 Millionen Kunden und einem Beitragsvolumen von zuletzt über knapp 10 Milliarden Euro als der große deutsche Versicherer für die privaten Haushalte.

Hersteller

Alles was fährt, läuft besser mit LIQUI MOLY! Schließlich bietet das Ulmer Unternehmen, das seine Produkte mittlerweile in 150 Ländern weltweit vertreibt, ein mit über 4.000 Artikeln einzigartiges Vollsortiment an Motor- und Getriebeölen, Kraftstoff- und Öladditiven, Fahrzeugpflegeprodukten, chemischen Reparaturhilfen sowie Service-, Klebe- und Dichtprodukten für Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Fahrräder, Gartengeräte und Boote. Gegründet 1957, entwickelt und produziert LIQUI MOLY seine Öle und Additive ausschließlich in Deutschland. Dabei schaffen es nur hochwertigste Rohstoffe in die Produkte. Damit nur hochwertigste Qualität zu den Kunden kommt. Vielleicht ist das der Grund, weshalb LIQUI MOLY seit Jahren zu Deutschlands beliebtester Schmierstoffmarke gewählt wird.

Sonax

2025 feiert SONAX das 75-jährige Jubiläum. Seit 1950 steht diese Marke wie keine andere als Synonym für hochwertige Autopflegeprodukte. "Unser Blick ist jedoch klar nach vorne gerichtet – auf die Fans und Kunden von heute und morgen," so Manfred Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter der SONAX GmbH: "Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Mit unserem Know-how, dem modernen Markenauftritt, der leistungsfähigen Infrastruktur in Forschung und Entwicklung, Produktion und Logistik sowie jungen Talenten in allen Bereichen sind unsere Wettbewerbsfähigkeit und weiteres Wachstum auch zukünftig gewährleistet." Das Unternehmen entwickelt und produziert in Neuburg an der Donau Fahrzeugpflegeprodukte für höchste Ansprüche. Ob im Motorsport, in der Tuningszene, bei Reisemobilen oder in der Welt klassischer Automobile: SONAX steht Hobbyanwendern und Profis immer dann zur Seite, wenn es um den perfekten Auftritt des Fahrzeugs geht. Die Produkte stellen seit Jahrzehnten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis und sind für jeden Autofahrer erste Wahl. SONAX ist Marktführer im deutschsprachigen Raum und weltweit in 110 Ländern glänzend unterwegs. Das breite Spektrum bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen – vom Mikrofasertuch bis zur leistungsstarken XTREME Serie. Das Programm enthält alles, was für die Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugen erforderlich ist. Dazu zählen zudem Produkte für den Autowinter, für Autowaschanlagen, Nutzfahrzeugreinigung, Fahrradpflege sowie für viele Anwendungen in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft, Haushalt, Hobby und Garten.

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