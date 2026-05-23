Ducati-Carbon-Kaffeemaschine: Kapsel-Maschine für 2.599 Euro

1926 wurde Ducati gegründet, der italienische Motorradhersteller feiert 2026 also stolz sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltet Ducati nicht nur diverse Events und präsentiert Sondermodelle. Nein, der Hersteller erweitert sein Portfolio um ein für ihn ungewöhnliches Technikprodukt: eine Kaffeemaschine.

Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Hersteller Cuisine Barista und trägt den Namen Barista M3 1926 Limited Edition Carbon Fiber by Ducati. Zugegeben, mit dem Branding eines italienischen Traditionsherstellers hätten wir eher mit einer Siebträgermaschine als mit einer Kapselkaffeemaschine gerechnet.

Limitierte Carbon-Edition: 1.926 Exemplare Die Sonderauflage der Kaffeemaschine ist auf 1.926 Stück limitiert – eine Anspielung auf Ducatis Gründungsjahr. Als zentrales Erkennungsmerkmal bekommt der Automat eine Carbonfaser-Verkleidung und soll damit die "weltweit einzige Carbonfaser-Kapselmaschine" sein, so der Hersteller.

Zur Ausstattung und zu den Merkmalen der Maschine gehören laut Hersteller:

Kompatibilität mit Nespresso-Kapseln und dazu kompatiblen Systemen

Start aus dem Kaltzustand in 7 Sekunden

einstellbare Brühtemperatur von 70 bis 99 °C

mehrere Getränkeprogramme, u. a. Ristretto, Espresso (auch doppio), Lungo, Americano sowie Milchgetränke, außerdem Hot Chocolate und Tea

App-Anbindung

Preis und Verfügbarkeit Für die Barista M3 1926 Limited Edition Carbon Fiber werden 2.599 Euro genannt; reservierbar ist sie über ducati-carbon.cuisine-barista.com/de

Neben der Carbon-Variante werden auch Kaffeemaschinen mit Edelstahl-Gehäuse in klassischen Ducati-Farben (Rot, Weiß und Schwarz; siehe Bildergalerie oben) angeboten, und zwar zum Preis von 1.599 Euro. ducati.cuisine-barista.com/de