Bisher agierte der chinesische Motorradhersteller Zontes, eine Marke der Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co. Ltd., in den Hubraumsegmenten 125 cm³ bis 350 cm³. Bedient werden die Kunden hier mit Einzylinder-Motoren. Mit einem neuen Dreizylinder steht Zontes vor dem Sprung in höherklassige Segmente.