Bei Prüfstandsmessungen sei aufgefallen, dass ein „Zulieferteil im Motor nicht den geforderten Langzeiteigenschaften entspricht“, heißt es in einer Stellungnahme des Herstellers. Was bedeutet, dass es zu vorzeitigem Verschleiß oder/und Motorschäden kommen kann. Um welches Bauteil konkret es sich dabei handelt, wollte BMW-Pressesprecher Gerhard Lindner auf Nachfrage nicht sagen. Man könne das Teil zwar tauschen, das sei aber nicht ganz einfach.

Betroffen sind laut Lindner europaweit 1.385 Exemplare der BMW F 750 GS/BMW 850 GS (beide Modelle haben den gleichen 853 cm³ großen und komplett neu konstruierten Motor), davon 229 in Deutschland. „Wir können die betroffenen Maschinen nach Fahrgestellnummern von bis genau eingrenzen, die allermeisten davon sind noch nicht in Kundenhand, sondern als Vorführmodelle bei den Händlern.“ Für diese Händler-Motorräder gibt es eine „eingeschränkte Fahrfreigabe“, sie dürfen maximal 1.200 Kilometer laufen.

Grundpreis wurde angehoben

Die von BMW verhängte Auslieferungssperre beträfe nur die genannten 1.385 Maschinen, deren Motoren aus China zugeliefert und im Werk in Berlin, Spandau, eingebaut worden sind. Parallel würden bereits F 750 GS und F 850 GS mit geändertem Motorenbauteil montiert und auch ausgeliefert. Was deren Liefertermine an Kunden betrifft, so gebe es „gewisse Verschiebungen“, bestätigte Lindner und ergänzte: „Wichtig ist aber, dass wir das Problem gleich erkannt haben.“

Zeitgleich mit dem Auslieferungsstopp wurde bekannt, dass BMW die bei der Vorstellung der F 750/850 GS Ende 2017 kommunizierten Grundpreise angehoben hat. So kostet die F 750 GS jetzt nicht mehr, wie zunächst angegeben, 9.150 Euro, sondern 9.570 Euro, und die F 850 GS kostet nicht 11.700, sondern 12.120 Euro, jeweils plus rund 390 Euro Nebenkosten. Bis Ende Mai 2018 wurden in Deutschland 233 BMW F 850 GS und 188 BMW F 750 GS zugelassen.