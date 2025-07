Neue Suzuki GSX-R 1000: "Special News" angekündigt für den 31. Juli

2025 feiert Suzuki das 40-jährige Jubiläum der Sportmodelle mit dem prestigeträchtigen Typkürzel GSX-R. 1985 war die GSX-R 750 die Erste. Wobei die Strahlkraft der von ihren Fans "Gixxer" genannten Sportskanonen über die Jahrzehnte nachgelassen hat. In Deutschland gibt es die GSX-R als Neufahrzeug nur noch als 125er. Die größeren, Image-bildenden Modelle verschwanden aus zwei Gründen aus Europa: strengere Abgasnormen und nachlassende Nachfrage – zusammen eine ökonomisch schwierige Kombination.

Neue Suzuki GSX-R 1000 ist überfällig In den USA hingegen hat Suzuki nach wie vor das ganze GSX-R-Sortiment am Start: GSX-R 600, GSX-R 750 und GSX-R 1000 . Auffällig: Den Modelljahreswechsel vollzog Suzuki USA, wie dort üblich, bereits im Sommer. Allerdings erscheinen nur die 600er und die 750er in neuen 2026er-Farben samt Dekors. Die 1000er nicht.

"Special News" – offizielles Teaser-Video von Suzuki Den Verdacht, dass eine neue Suzuki GSX-R 1000 kommt, erhärtet ein offizielles Teaser-Video von Suzuki aus Japan. Darin zu sehen ist wenig, aber das dafür eindeutig: Ein Fahrer in Sportstiefeln läuft durch die Boxengasse im japanischen Suzuka. Dort, im Vorfeld des legendären 8-Stunden-Rennens, will Suzuki am Donnerstag, 31. Juli 2025 "Special News" verkünden.

GSX-R 40th Anniversary Hinter diesen "Special News" zum "GSX-R 40th Anniversary" steckt also wahrscheinlich eine neue Suzuki GSX-R 1000. Ob es sich wieder mal nur um neue Farben für die USA handelt oder um ein ganz neues Modell, ist bislang unklar. Nach mehr oder weniger expliziten Anspielungen von Suzuki-Managern in die sportliche Richtung erwarten nicht nur japanische Insider eine wirklich neue "Kilo-Gixxer".

Neuer "Kilo-Gixxer" mit deutlich über 200 PS Eine neu entwickelte Suzuki GSX-R 1000 könnte entweder eine weitere konsequente Evolutionsstufe sein – oder etwas überraschend Neues. Mit 1000er-Reihenvierzylinder-Motor – wie gehabt – müssten jedenfalls deutlich über 200 PS drin sein, um mit der japanischen und europäischen Konkurrenz auf Augenhöhe zu sein. Letzter Stand der GSX-R 1000 R mit variabler Ventilsteuerung VVT: 202 PS (EU-Version 2022).

Fahrwerk, Elektronik, Gewicht Ebenfalls wichtig für eine neue Suzuki GSX-R 1000: unter 200 Kilogramm Gesamtgewicht, fahrbereit mit gefülltem Benzintank – zuletzt waren es knapp über 200 Kilo. Selbstverständlich müsste das neue Suzuki-Superbike auch in puncto Fahrwerk und Elektronik up to date sein.

Suzuki USA Suzuki GSX-R 1000 R, Jahrgang 2025 in den USA. 2026er-Modell noch nicht gezeigt – und das wäre in den USA im Sommer üblich.



Motor: Reihenvierzylinder oder V4? In Japan kursierenden Gerüchten zufolge könnte die neue Suzuki GSX-R 1000 sogar ein neues Motor-Layout verpasst bekommen: einen V4. Der wäre zwar in vielerlei Hinsicht aufwendiger, dafür wäre die 1000er schmaler und somit aerodynamischer. Trotzdem müsste auch ein V4 im straßenzugelassenen Serientrimm deutlich über 200 PS abliefern.