3 Zylinder und erstaunliche Ausstattung: Zontes 703 RR als sportliches Angebot

Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co. Ltd. heißt der chinesische Hersteller, der sich mit seiner Motorrad-Marke Zontes längst in Europa niedergelassen hat – und zudem in Italien mit Beta zusammenarbeitet.

Auch in Deutschland kommen immer weitere neue Modelle von Zontes an. Im Juli 2025 verkündete Zontes die Markteinführung der sportlich-vollverkleideten und leistungsstarken Zontes 703 RR hierzulande.

Am 6-Gang-Getriebe der Zontes 703 RR kommt ein Quickshifter zum Einsatz, allerdings nur beim Hochschalten. Beim Herunterschalten unterstützt immerhin eine Anti-Hopping-Kupplung. Und beim Beschleunigen eine Schlupfregelung (TCS), dazu stehen 2 Fahrmodi zur Auswahl: "Eco" und "Sport". Zudem verspricht Zontes 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 257 km/h Höchstgeschwindigkeit – was allerdings bei unter 100 PS hochgestapelt erscheint.

Zontes 703 RR zum sportlichen Preis

In Italien kam die Zontes 703 RR bereits im Frühsommer 2025 in den Handel, für 7.990 Euro. Da der Vertrieb in Deutschland über dieselbe Firma läuft (Distribike, eine Abteilung von Betamotor) und die gleich motorisierte Dreizylinder-Enduro Zontes 703 F in Italien und Spanien ebenfalls für unter 8.000 Euro im Angebot ist, sind keine höheren Preise für Deutschland zu erwarten. Zumal die sehr ähnliche CFMoto 675 SR-R in Deutschland 7.999 Euro kostet. Trotzdem erschien die 703 RR in den Preislisten deutscher Händler vorab für 8.270 Euro (die Reiseenduro Zontes 703 F für 8.770 Euro).