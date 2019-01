Triumph im Modelljahr 2019

Retro-Bikes sind genau euer Ding? Dann lohnt der Blick ins Triumph-Programm mehr denn je. Triumph lässt das Vintage-Feuer weiterhin hell lodern und baut die Modellpalette in diesem Segment aus. Da wäre beispielweise die neue Scrambler 1200, die es gleich in zwei Versionen als XC- und XE-Variante gibt.

So sieht der Triumph-Protoytyp für die Moto2 aus.

So treten die Street Scrambler und die Street Twin nun mit zehn PS mehr an. 65 Pferdestärken drückt ihr 900er-Zweizylinder somit. Der 765er-Dreizylinder, mit dem Triumph 2019 standardmäßig alle Moto2-Teams ausrüstet, dürfte da noch eine Portion Extra-Schmackes draufpacken. Vielleicht gibt‘s darauf basierend demnächst wieder einen Daytona-Ableger im Programm? Was auf jeden Fall kommt: Die Speed Twin, eine Mischung aus Thruxton und Bonneville mit dem 1200er-Motor.

Wann es allerdings soweit sein wird, ist noch nicht final geklärt. Immerhin hat Triumph auf der Präsentation Mitte Januar einen Preis genannt: 12.150 Euro wird das Retro-Bike kosten.