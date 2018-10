Die Street Twin ist das meistverkaufte Modell aus Triumphs Modern Classic-Baureihe. Ihr flüssigkeitsgekühlter 900 cm³ großer Paralleltwin stellt nun 65 PS bereit. Das sind 10 PS mehr als zuvor. Das dürfte Interessierte überaus freuen, denn auch wenn das Konzept der Street Twin von Anfang an nicht auf Höchstleistung ausgelegt war, erschienen die 55 PS nicht immer ausreichend, wie schon MOTORRAD im Fahrbericht (MOTORRAD 1/2016) notierte: „Beim Durchzug sowie beim Ecken-Swing keimt schon der Wunsch nach mehr Leistung auf. Nicht deshalb, weil mehr Pferdestärken immer besser sind, sondern weil ein Mehr an Leistung auch souverän macht. Diese Souveränität verliert die Triumph Street Twin, sobald man sich jenseits des Drehmoment- und Leistungsmaximums bewegt.“

Erreicht wurde der Leistungszuwachs offensichtlich durch ein höheres Drehzahlniveau. Insgesamt dreht die Triumph Street Twin ab Modelljahr 2019 500/min höher, geht also erst bei 7.500/min in den Begrenzer. Das maximale Drehmoment beläuft sich weiterhin auf 80 Nm, liegt nun allerdings nicht mehr bei 3.200/min, sondern erst bei 3.800/min an. Im Fahrbericht 2016 schrieb der Autor noch: „Ihn [den Motor] ganz bis zum Begrenzer auszudrehen, bringt nichts, da der Leistungszenit von 55 PS schon bei 5.900/min ansteht.“ Die technischen Daten der neuen Triumph Street Twin besagen, dass die 65 PS erst bei 7.500/min abgerufen werden.

Der neue Motor bekam Nockenwellendeckel aus Magnesium, eine leichtere Kurbel- und Ausgleichswelle sowie Kupplungsdeckel und eine ebenso leichtere Kupplung. Das Trockengewicht gibt Triumph mit 198 Kilogramm an.