Faltcaravan für Camping und Motorradtransport Kofferanhänger mit Schmetterling-Funktion

Der Farfalla Camper erinnert im ausgefalteten Zustand tatsächlich an einen Schmetterling (italienisch: farfalla), transportfähig zusammengeklappt schaut er aus wie ein ganz normaler Kofferanhänger. Und wie ebensolche Anhänger, kann auch der Schmetterlings-Camper ein Motorrad transportieren.

Der Farfallla Camper besteht aus Siebdruckplatten und weißen Plywood-Elementen mit Gfk-Oberfläche. Die Firma Unsinn Fahrzeugtechnik GmbH stellt den Anhänger, der dem Version4 als Basis dient. Die Farfalla Camper-Ausstattung baut der Hersteller je nach Wunsch auf unterschiedlichste Basisanhänger auf. Denkbar ist beispielsweise auch ein Ausbau eines absenkbaren Kofferanhängers, die interessant für Motorradbesitzer sind, falls diese ihr Zweirad mit den Urlaub nehmen wollen.

Farfalla Camper Ladefläche fürs Motorrad bei Version4 (im Bild) mit der dargestellten Koffergröße: 2,55 x 0,82 m bei einer Innenhöhe von 1,53 m. Bei dem Version2 sind es 2,55 x 1,12 m (Innenhöhe 1,53 m).

Im zusammengeklappten Zustand ist der Faltcaravan in der Version4 2,55 Meter lang und 1,42 Meter breit. Inklusive Deichsel hat er eine Außenlänge von 3,93 Metern. Die Spurbreite beträgt 1,92 Meter. Und gerade das war Friedrich Maier bei der Planung besonders wichtig. Der Hobby-Camper wollte einen Anhänger entwerfen, der das gesamte Familiengepäck fassen konnte. Da er auf dem vorherrschenden Markt nicht fündig wurde, entwarf er selbst einen. Das Ergebnis: Der Farfalla Camper Version4.

2 Liegeflächen zu je 140 x 200 Zentimeter

Philipp Bankus Zwei Schlafbereiche links und rechts machen den Version4 zum Familiencamper.

Am Urlaubsziel angekommen, lassen sich die Seiten sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite ausklappen. Dann entsteht ein Caravan mit einem etwa 4 x 2,50 Meter großen Wohn- und Schlafbereich. Die Flächen der Seitenklappen dienen als Schlafstätte. Sie sind auf beiden Seiten ausgestattet mit Kaltschaummatratzen und Tellerrost für eine angenehme Unterfederung und messen jeweils 140 x 200 Zentimeter. Am Heck verzichtete Maier auf zwei Flügeltüren und setzte stattdessen auf eine Heckklappe, die Urlauber von innen und außen öffnen können. Vier Schiebestützen sorgen für die notwendige Stabilität.

Optional bestellen Kunden auch ein Bullauge für die Hecktür. Außerdem gegen Aufpreis erhältlich: das Furniture Set, Riffelblechkotflügel, Deichselkasten– beispielsweise für den Transport einer Gasflasche – und auf Anfrage auch individuelle Spezifika.

Farfalla Camper Die Flächenmaße können auch mit einer Innenraumhöhe von 1,94 kombiniert werden. Im Anhänger gibt es insgesamt standardmäßig 6 Zurrpunkte, weitere können nach individuellem Bedarf dazukonfiguriert werden.

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 1.300 Kilogramm. Mit einem – nach Herstellerangaben – Leergewicht von rund 560 Kilogramm kommt man so auf eine Zuladung von 740 Kilogramm. Allerdings muss erwähnt werden, dass diese Angaben keine Campingausrüstung berücksichtigt.

Schlafzelte und Außenküche

Drei Zelte hat der Version4 mit an Bord: Jeweils ein Schlafzelt auf der linken und rechten Seite sowie ein Vorzelt. Aus Polyester bestehend und PU-beschichtet, soll deren Material wasserdicht und witterungsbeständig sein. Während Edelstahl das Skelett bei den Schlafzelten bildet, kommen beim Vorzelt sechs Teleskopstangen zum Einsatz. Die Zelte sind über Kederleisten und -schienen mit dem Anhänger verbunden.

Philipp Bankus Das Küchen-Modul umfasst zwei Kästen mit insgesamt fünf Schubladen und ist Teil des Furniture Sets.

Gekocht wird im Farfalla Camper Version4 nur draußen. Hobby-Köche müssen das passende Küchenmodul dazu kaufen, wenn sie im Urlaub nicht auf Pfanne und Schüssel verzichten möchten. Das Modul umfasst zwei Kästen mit insgesamt fünf Schubladen und eine 115 x 44 Zentimeter große Arbeitsplatte. Neben dem Küchenblock bekommen Käufer des Farfalla Furniture-Sets auch einen Tisch und vier Hocker dazu. Kostenpunkt: 1.150 Euro.

Beladungskonzept simpel wie effektiv

Wie jeder Entwickler versucht auch Friedrich Maier den wenig vorhandenen Platz im Anhänger bestmöglichst auszuschöpfen. Das Beladungskonzept ist deshalb so simpel wie effektiv: Unter den Liegeflächen im Inneren ist Platz für insgesamt acht Kästen mit einem Gesamtfassungsvermögen von 200 Litern. Mit dem bereits erwähnten furniture set gibt es sieben weitere Staukästen in unterschiedlichen Größen mit dazu. So kann je nach Bedarf für den Urlaub gepackt werden.

farfalla Camper Unter den Betten ist Platz für insgesamt acht Staukästen.

Kleinerer Version2 ab 11.950 Euro

Eine Nummer kleiner präsentiert sich der Version2 mit nur einer Schlafmöglichkeit auf der linken Seite, dafür ist diese mit 150 x 200 Zentimeter aber etwas großzügiger bemessen als beim größeren Bruder. Der „Zweier“ ist mit 11.950 Euro rund 3.000 Euro günstiger als der Version4.

Die Macher des Faltcaravans haben weiter an den beiden Modellen getüftelt. Kunden wählen künftig zwischen drei verschiedenen Matratzen aus: Standard, Bett plus und Bett superior.

Standard : Matratzen aus 14 Zentimeter dickem Kaltschaum mit Rainstop-Bezügen

: Matratzen aus 14 Zentimeter dickem Kaltschaum mit Rainstop-Bezügen Bett plus (optional): 12 Zentimeter dicke Matratzen mit Polyesterbezügen und einer Unterlage aus Gewirke (3D-Mesh) als Unterlage für mehr Komfort und Unterlüftung

(optional): 12 Zentimeter dicke Matratzen mit Polyesterbezügen und einer Unterlage aus Gewirke (3D-Mesh) als Unterlage für mehr Komfort und Unterlüftung Bett superior (optional): 12-Zentimeter-Matratzen mit Polyesterbezügen auf Froli-Tellerrosten für die Unterfederung und für eine optimale Belüftung der Matratzen

Durch diese Abstufung ist es Farfalla Camper gelungen die Preise der beiden Modelle zu senken. Version4 kostet anstelle von 15.790 Euro künftig 14.950 Euro in der Basisausstattung, Version2 statt 12.290 Euro jetzt 11.950 Euro.

Philipp Bankus Die Version4, die hier zu sehen ist, bietet auf beiden Seiten Schlafplätze. Der Version2 nur auf einer.

Gegen Aufpreis bietet der Hersteller außerdem Klimaplanen, die in Kederschienen oberhalb der Schlafzelte eingezogen und abgespannt werden. Die Planen sorgen dafür, dass es im Faltcaravan nach Sonnenaufgang länger dunkel ist. So schützen sie davor, dass sich der Caravan zu schnell aufheizt. Außerdem verhindern die Planen, dass Vogelschmutz direkt aufs Zelt fällt. Praktisch: Sie können auch als als Sonnensegel genutzt werden.

Daten Farfalla Camper

Version4

Schlafplätze: 4 (Maße 140 x 200 Zentimeter)

Klappen: 2

Zurrgurte: 8

Preis: 14.950 Euro

Version2

Schlafplätze: 2 (Maße 150 x 200 Zentimeter)

Klappen: 1

Zurrgurte: 5

Preis: 11.950 Euro