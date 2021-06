Zwei neue Farfalla Faltcaravans für Motorradfahrer Camping und Motorradtransport in einem

Farfalla Camper Pure und Farfalla Camper Variante LS ergänzen die bereits bisher erhältlichen Camper Version2 und den Camper Version4. Das Besondere an diesen Caravans: Sie basieren auf einem Kofferanhänger und die Seiten lassen sich ausklappen. So bieten sie neben dem Platz für ein Motorrad, am Urlaubsziel oder an der Trainingsstrecke mindestens einen Schlafplatz. In der Basisausstattung ist die Pure-Version des Farfalla Campers mit einem Schlafzelt ausgestattet, ein weiteres Schlafzelt oder ein Heckzelt sind optional.

Auch als 750 kg-Anhänger erhältlich

Den Farfalla Camper Pure gibt es in vier Größen: S, M, L und XL. Die Größen S und M sind auch als 750 kg-Anhänger lieferbar, da der Hersteller die Koffer mittlerweile größtenteils aus GFK-Stahl-Sandwichplatten fertigt. Im Gegensatz zum zuvor verwendeten Holzwerkstoff werden so einige Kilos gespart. Mit 750 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht können die Modelle pure S und pure M deshalb auch – bei schwereren Zugfahrzeugen – mit dem Führerschein der Klasse B gezogen werden. Und auch sehr leichte Zugfahrzeuge kommen infrage, bis hin zu Quads.

Bei den Modellen Farfalla Camper Pure L und Pure XL beläuft sich das zulässige Gesamtgewicht auf 1.300 Kilo. Außerdem bieten sie mit 194 cm im Innenraum sogar Stehhöhe.

Farfalla Camper Die Panorama -Klappe ist optional möglich, wenn nur eine Seite des Campers mit einem Schlafzelt bestückt ist. Die Klappe kostet 1.458 Euro.

Neben einem weiteren Schlafzelt und einem Heckzelt, kann der Farfalla Camper Pure optional auch noch mit einer Panoramaklappe, einem seitlichen Fenster, Sonnen- und Klimasegel und Küchenmodulen sowie Eurobehältern ausgestattet werden. Eine Absenkfunktion gibt es für 2.450 Euro Aufpreis, die für weitere 1.350 Euro auch elektrohydraulisch betätigt werden kann..

Der Grundpreis für den Camper Pure S liegt bei 9.620 Euro.

Farfalla Camper Variante LS

Neben der neuen Basis-Variante, die die Farfalla-Palette nach unten abrundet, kommt auch noch eine "Luxus-Version" mit Waschraum an den Start – der Farfalla Camper Variante LS. Er ist so lang und breit, wie die L-Version und bietet eine Innenraumhöhe wie die S- und M-Version. Im Außenmaß ist er wegen des Waschraums 50 cm länger als die anderen Versionen. Auf der linken Seite, direkt an der Heckklappe ist ein Waschbecken mit 12V-Pumpe und je 12-Liter Frisch- und Brauchwasserkanister. So platziert ist es sowohl von innen als auch von außen gut erreichbar.

Farfalla Camper Variante LS: Faltcaravan mit Waschraum Farfalla Camper 16 Bilder Bilder: Zwei neue Farfalla Faltcaravans für Motorradfahrer zum Artikel zur Startseite Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper Farfalla Camper 1/16

Auf der rechten Seite direkt hinter der Heckklappe ist Platz für eine Campingtoilette. Der Bereich ist mit einem Vorhang optisch abtrennbar. Der Farfalla Camper Variante LS kann gegen Aufpreis auch weiter individualisiert werden, beispielsweise mit dimmbarer LED-Innenbeleuchtung, Folierungen, einer Dachzeltvorbereitung oder einer Aufnahme auf der Deichsel für die Montage eines Fahrradträgers.

Der Grundpreis für den Farfalla Camper Variante LS liegt bei 14.820 Euro für die Variante mit einem Schlafzelt und bei 18.460 Euro für die Variante mit zwei Schlafzelten.

Fazit

Nicht nur für den Urlaub mit Familie und Motorrad, sondern auch für regelmäßige Rennstrecken-Besuche bieten die Farfalla-Faltcaravans eine Transportmöglichkeit fürs Motorrad mit Schlafplatz, Küche und – je nach Ausführung – auch mit Waschraum.