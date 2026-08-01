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Reisen

Im Pass-Portrait: Der Passo di Falzarego – 25,2 Kilometer und zahlreiche Kehren

Passo die Falzarego im Pass-Portrait
Unterwegs auf der Großen Dolomitenstraße

Wer die Dolomiten erleben will, findet am Passo Falzarego eine besondere Mischung: sanfte Rampen, enge Kehren und malerisches Panorama – dazu ein Ausblick auf die Berge Lagazuoi, Hexenstein und Marmolada.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.08.2026
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Drohnenaufnahme einer kurvigen Bergstraße mit mehreren Reiseenduro-Motorrädern und Fahrern, umgeben von grüner Alpenlandschaft und Nebel, im Hintergrund ein steiler Felsabbruch.
Foto: moppetfoto.de/Uli Biggemann

Wie so oft in den Dolomiten bewegen wir uns auch auf dem Passo di Falzarego auf historischem Boden. Wir sind in den Dolomiten Bellunos auf der Großen Dolomitenstraße unterwegs und befahren dort das jüngste Teilstück zwischen Cortina d’Ampezzo und Buchenstein.

Mächtige Pomagagnon-Gruppe und die Sorapiss-Gipfel

Der Pass ist etwa 16 Kilometer von Cortina entfernt. Die sehr gut ausgebaute und großzügig angelegte Straße führt mit geringer Steigung aus der Olympia-Stadt heraus und verläuft zunächst entlang ausgedehnter Weideflächen.

Während sich die mächtige Pomagagnon-Gruppe, die nördlich von Cortina wie ein senkrechter Felsriegel über 1.200 Meter in die Höhe ragt, in die Rückspiegel drängt, kommen linker Hand die Sorapiss-Gipfel in den Blick.

Doch ...

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