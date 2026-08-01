Im Pass-Portrait: Der Passo di Falzarego – 25,2 Kilometer und zahlreiche Kehren

Wie so oft in den Dolomiten bewegen wir uns auch auf dem Passo di Falzarego auf historischem Boden. Wir sind in den Dolomiten Bellunos auf der Großen Dolomitenstraße unterwegs und befahren dort das jüngste Teilstück zwischen Cortina d’Ampezzo und Buchenstein.

Mächtige Pomagagnon-Gruppe und die Sorapiss-Gipfel Der Pass ist etwa 16 Kilometer von Cortina entfernt. Die sehr gut ausgebaute und großzügig angelegte Straße führt mit geringer Steigung aus der Olympia-Stadt heraus und verläuft zunächst entlang ausgedehnter Weideflächen.

Während sich die mächtige Pomagagnon-Gruppe, die nördlich von Cortina wie ein senkrechter Felsriegel über 1.200 Meter in die Höhe ragt, in die Rückspiegel drängt, kommen linker Hand die Sorapiss-Gipfel in den Blick.