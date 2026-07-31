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2 Top-Neuheiten für 2027: Neue BMW R 1300 GS und M 1300 GS - erste Erlkönig-Fotos

BMW M 1300 GS und BMW R 1300 GS neu für 2027
Neue BMW R 1300 GS – und M 1300 GS

BMW stellt seine mit Abstand wichtigsten Modelle neu und noch breiter beziehungsweise höher auf: Neues Top-Modell ist die M 1300 GS als Sport-Enduro. Ab 2027 wird es die Boxer-GS also in 3 Varianten geben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.07.2026
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BMW R 1300 GS (2027) und BMW M 1300 GS Erlkönig Fotos (07/2026)
Foto: bmh-images

Ende Juli 2026 erwischte der MOTORRAD-Erlkönigjäger die neue Boxer-GS für 2027 – und zwar im Doppelpack, siehe oben in der Bildergalerie.

Neue BMW R 1300 GS für 2027

Unter der blauen Abdeckhaube links im Bild steckt die neue BMW R 1300 GS. Da sie in der ab August gültigen BMW-Liste mit den neuen Farben für 2027 fehlt, dürfte sie gleich nach den Werksferien im September in Produktion gehen. Nicht nur, aber auch in neuen Farben. Unter anderem in jenem hellen Gelb, das beim Erlkönig durchschien.

GS-Facelift noch ohne technische Daten

Welche Änderungen die noch geheime neue BMW R 1300 GS unter der Abdeckung versteckt, ist noch nicht bekannt. Da die erkennbaren Partien – Motor, Radaufhängungen und Räder – weitgehend unverändert erscheinen, dürfte es ...

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