2 Top-Neuheiten für 2027: Neue BMW R 1300 GS und M 1300 GS - erste Erlkönig-Fotos

Ende Juli 2026 erwischte der MOTORRAD-Erlkönigjäger die neue Boxer-GS für 2027 – und zwar im Doppelpack, siehe oben in der Bildergalerie.

Neue BMW R 1300 GS für 2027

Unter der blauen Abdeckhaube links im Bild steckt die neue BMW R 1300 GS. Da sie in der ab August gültigen BMW-Liste mit den neuen Farben für 2027 fehlt, dürfte sie gleich nach den Werksferien im September in Produktion gehen. Nicht nur, aber auch in neuen Farben. Unter anderem in jenem hellen Gelb, das beim Erlkönig durchschien.