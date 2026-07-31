Ducati Desmo 450 EDS im Test: Einzigartiges Sportgerät für Enduro-Fans

Ducati mit mittlerweile 5 Sport-Offroad-Modellen vertreten Was mit der Ducati Desmo 450 MX vor einem Jahr als Einzelkämpfer begann, wächst innerhalb von nur rund einem Jahr auf fünf Sport-Offroad-Modelle an: Neben dem 450 ccm-Motocrosser und dessen Factory Edition rollen aktuell der Viertakt-Crosser Desmo 250 MX und die Enduro Desmo 450 EDS zu den Händlern. Eine Supermoto soll noch in diesem Herbst folgen. Ein klares Bekenntnis der Italiener zum Sport-Offroad-Sektor.

"EDS" steht für "Enduro Street Legal" In der Vergangenheit machten es sich manche Hersteller einfach: Man nahm den Motocrosser, montierte weichere Federn und eine Lampenmaske – fertig war die "Enduro". Ducati ist das Thema anders angegangen und hat die Desmo 450 EDS – das Kürzel steht für "Enduro Street Legal" – spezifisch für die Anforderungen des Geländesports entwickelt. Drei Ziele gaben die Entwickler aus:

Der Fahrer soll Vertrauen ins Motorrad haben,

jederzeit die Kontrolle behalten,

und die Performance beim "Endurance"-Fahren muss stimmen.

Mehr als nur weichere Federn Die Basis liefert der Motocrosser: Der Aluminium-Perimeter-Rahmen wiegt weniger als neun Kilogramm. Für die Enduro wurden die Motoraufnahmen überarbeitet, um den passenden Kompromiss aus Komfort und Steifigkeit für langes Fahren im Gelände zu erreichen. Showa hat zusammen mit Ducati für die Desmo 450 EDS ausgiebig eine spezifische Abstimmung fürs Enduro entwickelt. Die 49 mm Closed-Cartridge Gabel mit Kashima-Beschichtung besitzt 310 Millimeter Federweg und weichere Federn als der Crosser – und vor allem ein Dämpfungsverhalten, das auf Steine, Wurzeln und langsame, technische Passagen abgestimmt ist. Das Federbein mit 301 Millimetern Federweg arbeitet über eine progressive Umlenkung. Verzögert wird mit Brembo-Bremsen und Galfer-Bremsscheiben (260/240 Millimeter).

Viel Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich Auch der 449,6-ccm-Einzylinder mit desmodromischer Ventilsteuerung wurde für die Ducati Desmo 450 EDS gründlich angefasst: Der Ansaugtrakt hat eine neue Form, die Drosselklappe schrumpfte von 44 auf 42 Millimeter, dazu kommen eigene Nockenwellen, ein Kolben mit geringerer Verdichtung und mehr Schwungmasse an Kurbelwelle und Rotor. Das Ziel: viel Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und ein sanfter, kontrollierbarer Krafteinsatz.

Ducati Desmo 450 SM – Ducatis 1. Racing-Supermoto

6 statt 5 Gänge (wie im Crosser) Statt fünf Gängen wie im Crosser stecken sechs im Getriebe der Ducati Desmo 450 EDS. Der erste sehr kurz für technische Sektionen, der sechste lang übersetzt für Überführungsetappen oder schnelle Wüstenpisten. Eine Hydraulikkupplung soll für eine konstante und leichte Betätigung sorgen. Die Motordeckel bestehen aus robustem Aluminium statt Magnesium. Die rautenförmigen Kühler bieten 6,5 Prozent mehr Kühlfläche als konventionelle Lösungen, ein serienmäßiger Lüfter sichert die Kühlung in langsamen Passagen.

Transparenter 8,5-Liter-Tank Typisch Enduro: Der transparente 8,5-Liter-Tank erlaubt den Blick auf den Füllstand, Handprotektoren, Motorschutzplatte sowie Schützer für Kupplungs- und Zündungsdeckel gehören zur Serienausstattung, LED-Lichter vorn wie hinten ebenso. Bei den Komponenten setzt Ducati auf bewährte Qualität: Excel-Felgen mit Alpina-Speichen, Metzeler Six Days Extreme-Reifen, Domino-Griffe und eine DID-Kette.

Straßenzulassung (42 PS) oder Racing-Kit (54 PS) Die Ducati Desmo 450 EDS gibt es in zwei Varianten: ab Werk mit Straßenzulassung oder mit dem Ducati Performance Racing-Kit, das autorisierte Händler montieren. Das Kit umfasst unter anderem geänderte Ansaugkomponenten, eigene Mappings und einen Lenkerschalter für zwei Riding Modes. Einen Racing Auspuffkrümmer gibt es ebenfalls – damit erlischt zwar die Homologation, es gibt aber die volle Leistung fürs Renngeschehen: Statt der homologierten 42 PS (31 kW) bei 6.750 Touren und 45 Nm Drehmoment stehen dann rund 54 PS im Datenblatt.

Herzstück der Elektronik: Ducati Traction Control (DTC) Herzstück der Elektronik ist die Ducati Traction Control (DTC): Anders als bisherige Offroad-Systeme regelt sie anhand des tatsächlichen Schlupfs am Hinterrad, erkennt Sprünge und deaktiviert sich dort automatisch. Wer an einer Stelle die volle Leistung will, schaltet das System mit einem kurzen Zug am Kupplungshebel aus – wenige Momente später ist es von selbst wieder aktiv. Vier Stufen stehen zur Wahl, zwei für schnelle Fahrer, zwei für mehr Sicherheit.

Dazu kommen Launch Control, einstellbare Motorbremse und Quickshifter; konfiguriert wird alles über die X-Link-App per WLAN-Modul. Clever: Die Wartungsintervalle passt ein Algorithmus an die tatsächliche Belastung an. Nach 15 Stunden sind Öl und Filter fällig, der erste Kolbenwechsel frühestens nach 90 und je nach errechnetem Verschleiß erst nach 120 Stunden, die komplette Motorrevision nach 180 bis 240 Stunden.

Sanfte Kraft statt roher Gewalt Doch genug der Theorie. Drei Testsektionen standen im italienischen Faenza bereit:

ein Crosstest,

ein Endurotest

und ein technisches Spielgelände mit künstlichen Hindernissen. Der Star des Tages ist der Motor der Ducati Desmo 450 EDS. Er spricht ausgesprochen sanft an und lässt sich hervorragend dosieren. Man kann ihn drehmomentorientiert in hohen Gängen fahren – selbst aus engen Kurven beschleunigt die Ducati willig –, ihn aber auch weit ausdrehen, wenn nach der Kurve keine Zeit zum Schalten bleibt. Und das, ohne dass es unangenehm wird: Wo andere 450er bei hohen Drehzahlen kräftig vibrieren, bleibt der Desmo-Antrieb kultiviert.

Vorstellung Ducati Desmo 450 EDS

DTC unterstützt, ohne zu bevormunden Von den zwei vorausgewählten Mappings bevorzuge ich normalerweise das aggressivere, doch auf dem trockenen, rutschigen Wiesenboden harmonierte das sanftere Kennfeld besser. In Kombination mit aktivierter Traktionskontrolle und Quickshifter ließ es sich damit spürbar ermüdungsfreier fahren – der Finger kann meist von der Kupplung bleiben. Die DTC unterstützt, ohne zu bevormunden: In den vier Stufen findet jeder Fahrer sein Setting, und das System arbeitet besser als bei allen anderen Herstellern, die ich bislang testen durfte.

Beim Fahrwerk lohnt Feinarbeit Anfangs stand die Ducati Desmo 450 EDS mit zu viel Negativfederweg zu tief im Heck, erst mit korrektem Durchhang war sie gut ausbalanciert und zog sauber durch enge Kurven wie über schnelle Passagen. Es gibt handlichere 450er und es gibt stabilere – die Desmo 450 EDS liegt dazwischen, reagiert aber deutlich auf kleine Änderungen an Durchhang, Gabeldurchschub und Klickveränderungen an der Druck- und Zugstufendämpfung.

Ergonomie bietet viel Bewegungsfreiheit Die Ergonomie bietet viel Bewegungsfreiheit, nur die vorn ansteigende Sitzbank-Tank-Linie wirkt etwas oldschool: Wer weit vorn sitzen will, muss sich aktiv dorthin drücken. Der Schalthebel ist zudem recht lang geraten – mit Schuhgröße 43 musste ich den Fuß bis zur Ferse auf der Raste vorschieben, und die Spitze des Fußbremshebels steht etwas weiter hinten als die des Schalthebels. Kleinigkeiten, die der Zubehörmarkt lösen dürfte.

Tadellos: Bremsen, die gut dosierbare Hydraulikkupplung und die integrierten Rahmenprotektoren mit griffiger Oberfläche.

Das war die World Ducati Week 2026

Überblick Ducati Desmo 450 EDS Motor: Einzylinder-Viertakt "Desmo450", 449,6 ccm, desmodromische Ventilsteuerung, 6-Gang-Getriebe, Hydraulikkupplung

Leistung: 42 PS (31 kW) bei 6.750/min, 45 Nm (straßenzugelassen); ca. 54 PS mit Racing-Kit

Chassis: Aluminium-Perimeter-Rahmen (unter 9 kg), Alu-Gussschwinge

Fahrwerk: Showa 49-mm-USD-Gabel, 310 mm Federweg, Kashima-Beschichtung / Showa-Federbein, 301 mm, voll einstellbar, Enduro-spezifische Abstimmung

Bremsen: Brembo-Zangen, Galfer-Scheiben 260 mm vorne / 240 mm hinten

Räder/Reifen: Takasago Excel-Felgen mit Alpina-Speichen, 21 Zoll vorne / 18 Zoll hinten, Metzeler Six Days Extreme

Tank: 8,5 Liter, transparent

Elektronik (mit Racing-Kit): 2 Power Modes, 2 Riding Modes, Ducati Traction Control (4 Stufen), Launch Control, Engine Brake Control, Quickshifter, Konfiguration via X-Link-App

Service: Öl/Filter alle 15 h; Kolben nach 90–120 h; Motorrevision nach 180–240 h (belastungsabhängig via X-Link)

Farbe: Ducati Red

Preis: 12.490 Euro (straßenzugelassen); Racing-Set Ducati Performance: 193,73 Euro Aufpreis

Verfügbarkeit: ab sofort bei rund 310 ausgewählten Ducati-Offroad-Händlern, zunächst in Europa