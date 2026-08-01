2 Überraschungen von Harley-Davidson: Café Racer RMCR und Tracker RMXR – für 2027?

Als Harley-Davidson uns mit dem betörenden RMCR Concept überraschte, im März 2026, da hatte dieses Thema bereits eine jahrelange Vorgeschichte: 2019 präsentierte Harley-Davidson das Bronx Concept – doch der flotte Roadster mit wassergekühltem 975er-V2 ging dann doch nicht in Serie.

Harley-Davidson entwickelt Café Racer und Tracker 2020 zeigte Harley-Davidson zwei weitere Concept Bikes mit dem neuen, wassergekühlten V2-Motor namens Revolution Max: einen Café Racer und einen Tracker (siehe oben in der Bildergalerie). Auch auf diese beiden Modelle warten wir seitdem – doch wahrscheinlich nicht mehr lange.

RMCR und RMXR als Modelle angemeldet Denn Ende Juli 2026 meldete Harley-Davidson zwei Modellbezeichnung als Markenzeichen bei der US-Patentbehörde an: RMCR und RMXR. Diese amtliche Anmeldung bedeutet zwar nicht zwingend, dass gleichnamige Modelle kommen – doch meistens ist das der Fall. In letzter Zeit ging es sogar ziemlich schnell, beispielsweise bei der Harley-Davidson Deadwood.

Café Racer: Harley-Davidson RMCR Bei der neuen Harley-Davidson RMCR müssen wir nicht spekulieren: RM bedeutet Revolution Max, und CR ist die Abkürzung für Café Racer. Nach dem überwältigend positiven Feedback auf die Vorstellung des Concept Bikes im März 2026 dürfte sich am Design kaum Wesentliches ändern. Wir erwarten auch das Serienmodell der RMCR als schlanken, schnörkellosen und tatsächlich sportlichen Café Racer. Mit kleiner Scheinwerferverkleidung, Lenkstummeln, Aluminium-Schwinge, mittragendem 1250er-V2, nur wenig über 200 Kilogramm und mindestens 150 PS.

Tracker: Harley-Davidson RMXR Bei der neuen Harley-Davidson RMXR müsste es sich um die Tracker-Variante handeln, mit entsprechend kurzem Heck samt hochgelegter Abgasanlage sowie vorn mit noch knapperer Scheinwerferverkleidung im ebenfalls klassischen Tracker-Stil. Fahrwerk, Motor und Eckdaten dürften allenfalls unwesentlich von der RMCR abweichen. Ein für den potenziellen Verkaufserfolg großer Unterschied wird wohl der breite Rohrlenker der RMXR mitsamt aufrecht-entspannter Sitzposition sein.

Kommen Harley-Davidson RMCR und RMXR schon 2027? Preise? Zwar liegen bisher weder genaue technische Daten noch Termine zur neuen Harley-Davidson RMCR sowie zur neuen Harley-Davidson RMXR vor, doch deren Markteinführung im Laufe des Jahres 2027 erscheint aus heutiger Sicht möglich. Spätestens 2028 werden wir wohl wissen, was aus den seit 2020 gereiften Konzepten Café Racer und Tracker geworden ist. Preise sind derzeit noch völlig spekulativ, Kollegen in den USA schätzen um 20.000 US-Dollar. In Euro ist auf unter 20.000 zu hoffen.