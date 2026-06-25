Zum Abkühlen: Motorradtour durch Kanada und Alaska bis zum Arktischen Ozean

Nach gut zehn Jahren mit spannenden Motorrad-Abenteuern im Westen der USA suchte ich nach einer neuen Herausforderung. Dabei war der Gedanke an die Produktion eines Bildbands noch fern – eher meldete sich wieder das mir wohlbekannte Bedürfnis nach Abenteuer und Entdeckung.

In der Wildnis und bei kühlgemäßigtem Klima Außerdem stand meine KTM 890 Adventure R seit meiner letzten Reise zur Baja California/Mexiko ungenutzt in der Garage. Das fühlte sich fast schon beschämend an. Die Idee, geradewegs nach Norden bis zum Arktischen Ozean zu fahren, entstand da fast von allein – und das kam mir sofort wie der richtige Weg vor.