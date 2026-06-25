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Reisen

Zum Abkühlen: Motorradtour durch Kanada und Alaska bis zum Arktischen Ozean

Für die Abkühlung – Motorradreise durch Alaska
Durch endlose Weiten bis zum Arktischen Ozean

Mit einer KTM 890 Adventure R geht es von Seattle über British Columbia und den Yukon bis nach Alaska – und weiter zum Arktischen Ozean. Schotter, Mitternachtssonne, Grizzlys und lange Etappen prägen diese Solo-Tour. Warum sich das Alleinsein lohnt, zeigt dieser Bericht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.06.2026
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Luftaufnahme einer kurvigen Schotterstraße mit Motorradfahrer in grüner, bergiger Landschaft vor schneebedeckten Bergen und Fluss.
Foto: OlivierDeVaulx

Nach gut zehn Jahren mit spannenden Motorrad-Abenteuern im Westen der USA suchte ich nach einer neuen Herausforderung. Dabei war der Gedanke an die Produktion eines Bildbands noch fern – eher meldete sich wieder das mir wohlbekannte Bedürfnis nach Abenteuer und Entdeckung.

In der Wildnis und bei kühlgemäßigtem Klima

Außerdem stand meine KTM 890 Adventure R seit meiner letzten Reise zur Baja California/Mexiko ungenutzt in der Garage. Das fühlte sich fast schon beschämend an. Die Idee, geradewegs nach Norden bis zum Arktischen Ozean zu fahren, entstand da fast von allein – und das kam mir sofort wie der richtige Weg vor.

Denn: Was gibt es Schöneres als möglichst viele abwechslungs- und erlebnisreiche Tage in der Wildnis und bei kühlgemäßigtem Klima ...

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