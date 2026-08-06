Neue BMW M 1000 RS für 2027: Hyper-Sport-Touring mit 218 PS vom Superbike

Zugegeben: Als wir die bisher unbekannte Modellbezeichnung BMW M 1000 RS zum ersten Mal lasen, im Frühjahr 2026, da hielten wir das für einen Tippfehler. Eine M-RS zwischen der M-RR und der M-XR erschien uns unplausibel und somit unwahrscheinlich.

BMW M 1000 RS als neues Modell angemeldet Doch nun, im Sommer 2026, kommt das Thema BMW M 1000 RS erneut auf – durch die amtliche Anmeldung dieser Modellbezeichnung bei Behörden in den USA. Und zwar direkt unter der M 1000 RR (2027) – Tippfehler sind diesmal ausgeschlossen.

RS steht für Reisen und Sport M wie mysteriös? Nein, das M steht auch hier für Motorsport, wie seit 1972 bei den Pkw von BMW und seit 2021 auch bei den Motorrädern von BMW. Und RS wie Rennsport? Nein, RS bedeutet bei BMW Motorrad schon seit den 1970er-Jahren eher Reisen und Sport.

Eine RS zwischen RR und XR Zwar gibt es bereits ein M-Modell für Sport-Touring, die 201 PS starke BMW M 1000 XR, doch dabei handelt es sich um ein höhergelegtes "Crossover"-Konzept mit entsprechender Sitzhöhe (85 Zentimeter). Und die neue BMW M 1000 RS dürfte ein vergleichsweise klassischer Tourensportler werden. Wie aktuell die BMW R 1300 RS mit 145 PS starkem Boxer-Motor.

Technische Daten – M-Motor mit 218 PS? Vom hochdrehenden Hochleistungs-Vierzylinder der neuen BMW M 1000 RS sind ähnlich extreme Eckdaten zu erwarten wie vom Superbike BMW M 1000 RR. Anscheinend sogar genau die gleichen, denn die bei den US-Behörden angemeldeten Emissionswerte sind deckungsgleich. Demnach wird die M-RS quasi ein Hyper-Sport-Tourer – mit 218 PS (160 kW) bei 14.500/min und über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit (M-RR: 314 km/h).

Hyper-Sport-Tourer knapp über 200 Kilo? Angaben zum Gewicht der neuen BMW 1000 RS enthält deren behördliche Anmeldung in den USA indirekt, demnach wird sie rund 10 Kilogramm schwerer als die RR. Ausgehend von deren 194 Kilogramm, fahrbereit mit gefülltem Tank, müssten es bei der RS dann also 204 Kilogramm sein. Vermutlich mit etwas mehr als 16,5 Liter Tankvolumen – und sicherlich mit mehr Komfort.

Von Windschutz über Sozius-Komfort bis zum Gepäck An der Front braucht die tourentaugliche BMW M 1000 RS unbedingt einen höheren Lenker und eine höhere Verkleidung als die extremsportliche BMW M 1000 RR, am Heck auf jeden Fall ein bequemeres (Sozius-)Polster. Zudem sollte der Heckrahmen für Koffer geeignet oder zumindest in anderer Form für Gepäck dimensioniert sein.

Kommt die neue BMW M 1000 RS schon für 2027? Bereits Ende des Jahres 2026 könnte die BMW M 1000 RS offiziell erscheinen. Wahrscheinlich ist die neue RS-Variante auf Basis der RR zunächst nur für ein Jahr geplant. Denn Ende 2027 ist dann die neue Generation der BMW M 1000 RR zu erwarten, für die Superbike-Saison 2028.

Preis: Wie teuer wird die BMW M 1000 RS? Um 30.000 Euro dürfte die neue BMW M 1000 RS kosten, zwischen der BMW M 1000 XR (aktuell ab 26.590 Euro) und der BMW M 1000 RR (aktuell ab 36.300 Euro). Ob es auch eine BMW S 1000 RS, also eine etwas weniger teure Standard-Variante unterhalb des abgehobenen M-Niveaus geben wird, ist bisher nicht bekannt.