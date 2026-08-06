Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Für unter 4.500 Euro: Minimalistische Voge 300 Rally im Adventure-Test

Voge 300 Rally im Adventure-Test
Gutmütig und preisgünstig für unter 4.500 Euro

Die Voge 300 Rally ist eine ruhige, minimalistische A2-Reiseenduro für kultivierte Abenteuer auf unbefestigten und geteerten Wegen. Sie drängt sich allerdings nicht in die erste Reihe der Top-Adventure-Bikes.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.08.2026
Als Favorit speichern
Voge 300 Rally
Voge 300 Rally
Voge 300 Rally
5Bilder
Leistungsdiagramm Voge 300 Rally

Überschaubares Gewicht, lange Federwege, hohe Rallyefront – aus diesen Zutaten schmiedet Voge die 300 Rally. Die verzichtet dabei auf Überfluss, trägt nur, was dringend nötig ist. Das Cockpit: Minimalismus pur. Modernen Aspekten wie TFT-Dashboard oder Konnektivität entsagt sie.

Der dickste Trumpf der Voge 300 Rally: ihr Preis

Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen und hilft, die Kosten im Rahmen zu halten. Womit schon der dickste Trumpf der Voge 300 Rally auf dem Tisch liegt: ihr Preis. Weniger als 4.500 Euro genügen, um sie aus den Händen des Händlers loszueisen.

Bremsbelag qualmt, aber ABS regelt nicht

Für den kleinen Preis erhält der zukünftige Voge 300 Rally-Treiber einen gut 300 Kubik großen Einzylinder, der auf dem Papier immerhin ...

Mehr zum Thema Enduro