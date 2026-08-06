Für unter 4.500 Euro: Minimalistische Voge 300 Rally im Adventure-Test

Überschaubares Gewicht, lange Federwege, hohe Rallyefront – aus diesen Zutaten schmiedet Voge die 300 Rally. Die verzichtet dabei auf Überfluss, trägt nur, was dringend nötig ist. Das Cockpit: Minimalismus pur. Modernen Aspekten wie TFT-Dashboard oder Konnektivität entsagt sie.

Der dickste Trumpf der Voge 300 Rally: ihr Preis Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen und hilft, die Kosten im Rahmen zu halten. Womit schon der dickste Trumpf der Voge 300 Rally auf dem Tisch liegt: ihr Preis. Weniger als 4.500 Euro genügen, um sie aus den Händen des Händlers loszueisen.