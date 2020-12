Honda Vision 110 (2021) Einstiegs-Roller umfassend aufgewertet

Es gibt kaum eine günstigere Möglichkeit hierzulande in den Sattel einer Honda zu klettern, als der Roller Vision 110. Zum Modelljahr 2021 wurde der Basis-Scooter umfangreich aufgewertet.

Für die Saison 2021 spendiert Honda dem Vision 110 eine neue Verkleidung, ein neues Cockpit und ein Smart Key-System. Ein neuer Rahmen senkt das Gewicht um zwei Kilogramm, der überarbeitete, luftgekühlte Einzylinder soll noch sparsamer geworden sein.

Optisch nähert sich der Vision 110 den SH-Schwestermodellen an, wobei die Retuschen dezent bleiben. Das neue Cockpitinstrument kombiniert einen analog anzeigenden Tacho mit einem LC-Display. Das Helmfach unter der Sitzbank fasst jetzt 17,7 Liter.

Jetzt mit Euro 5 und neuem Rahmen

Der 110 cm³ große Zweiventil-Einzylinder wurde auf Euro 5 angepasst und verliert dabei geringfügig an Leistung – von 8,8 auf 8,7 PS. Das maximale Drehmoment von 9 Nm wird weiterhin erreicht. Anlasser und Lichtmaschine wurden in eine Baugruppe integriert, das Start-Stopp-System ist weiter an Bord. Mit seinem 4,9 Liter-Tank soll der Vision Reichweiten von über 260 Kilometer schaffen.

Ein neuer lasergeschweißter Presstahlrahmen ersetzt die alte Rohrstruktur – das Gewicht sinkt, die Stabilität steigt. Unverändert übernommen wird das 16-Zoll-Rad vorn mit einem 80/90er Reifen sowie das 14-Zoll-Rad hinten, auf dem ein 90/90er Pneu montiert ist. Erhalten bleibt auch das bewährte CBS-Bremssystem.

Das Angebot des überarbeiteten Honda Vision 110 umfasst die vier neue Farboptionen Perle Jasmin Weiß, Poseidon Black Metallic, Mat Galaxy Black Metallic und Candy Noble Red. Preise für den neuen Modelljahrgang nennt Honda noch nicht. Bislang kostet der Vision 110 rund 2.600 Euro.